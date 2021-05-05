Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, которая уже вступила в силу. Теперь в стране поменяется очень многое, в том числе многие законы должны быть отменены или переписаны в соответствии с новым Основным законом страны.

Однако почва для переработки законов была заложена еще до проведения референдума.

Министерство юстиции еще в середине апреля вынесло на общественное обсуждение законопроект «О прекращении действия законодательных актов по принципу ”гильотины”».

Сам проект разработан как продолжение указа президента Садыра Жапарова от 8 февраля о создании экспертной группы по инвентаризации законов Кыргызстана.

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В самом законопроекте говорится, что «предусматривается признать утратившими силу все законы Кыргызстана».

При этом, под ликвидацию не попадают:

конституционные законы;

кодексы Кыргызстана;

законы в сфере административно-территориального устройства;

законы о ратификации или денонсации международных договоров;

законы о республиканском бюджете и бюджете Соцфонда и ФОМС.

В случае, если закон будет принят, то он вступит в силу лишь по истечении шести месяцев со дня публикации. За это время правительству предстоит провести инвентаризацию всех законов и обеспечить разработку и принятие Жогорку Кенешем новых НПА, которые заменят утратившие в силу. Вместе с этим кабмин сможет продлевать срок вступления в силу закона.

Закон, в случае принятия, будет работать не самостоятельно. Для его реализации правительство уже собрало экспертную группу.

Она проведет инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызстана по отраслям права на соответствие Конституции. При этом, сама группа проработает до 31 декабря 2021 года.

Вместе с этим группа проверит их на соответствие «принципам социальной справедливости, целесообразности и эффективности, а также на предмет устранения внутренних противоречий и пробелов в праве».

По итогам своей работы группа должна внести предложения в аппарат правительства для устранения выявленных несоответствий.

Кроме этого, в аппарат президента в трехмесячный срок группа внесет законопроект, предусматривающий прекращение действия всех законов, если они не соответствуют Конституции. Группа не затронет конституционные законы, кодексы и законы о ратификации международных договоров.

А что дальше?

Затем за шесть месяцев группа должна выработать предложения о принятии и вступлении в силу новых законов, которые отвечают критериям и исключают правовой вакуум. При этом экспертная группа должна учитывать мнение государственных органов.

Следующим шагом она разработает проект закона «О нормативных правовых актах». В новой редакции пропишут упрощенный механизм прекращения действия законов и принятых в их рамках других нормативно-правовых актов.

Согласно указу президента, контроль за исполнением будет вести отдел правового обеспечения аппарата главы государства.