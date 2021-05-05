Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, которая уже вступила в силу. Теперь в стране поменяется очень многое, в том числе многие законы должны быть отменены или переписаны в соответствии с новым Основным законом страны.
Однако почва для переработки законов была заложена еще до проведения референдума.
Министерство юстиции еще в середине апреля вынесло на общественное обсуждение законопроект «О прекращении действия законодательных актов по принципу ”гильотины”».
Сам проект разработан как продолжение указа президента Садыра Жапарова от 8 февраля о создании экспертной группы по инвентаризации законов Кыргызстана.
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В самом законопроекте говорится, что «предусматривается признать утратившими силу все законы Кыргызстана».
При этом, под ликвидацию не попадают:
- конституционные законы;
- кодексы Кыргызстана;
- законы в сфере административно-территориального устройства;
- законы о ратификации или денонсации международных договоров;
- законы о республиканском бюджете и бюджете Соцфонда и ФОМС.
В случае, если закон будет принят, то он вступит в силу лишь по истечении шести месяцев со дня публикации. За это время правительству предстоит провести инвентаризацию всех законов и обеспечить разработку и принятие Жогорку Кенешем новых НПА, которые заменят утратившие в силу. Вместе с этим кабмин сможет продлевать срок вступления в силу закона.
Закон, в случае принятия, будет работать не самостоятельно. Для его реализации правительство уже собрало экспертную группу.
Она проведет инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызстана по отраслям права на соответствие Конституции. При этом, сама группа проработает до 31 декабря 2021 года.
Вместе с этим группа проверит их на соответствие «принципам социальной справедливости, целесообразности и эффективности, а также на предмет устранения внутренних противоречий и пробелов в праве».
По итогам своей работы группа должна внести предложения в аппарат правительства для устранения выявленных несоответствий.
Кроме этого, в аппарат президента в трехмесячный срок группа внесет законопроект, предусматривающий прекращение действия всех законов, если они не соответствуют Конституции. Группа не затронет конституционные законы, кодексы и законы о ратификации международных договоров.
А что дальше?
Затем за шесть месяцев группа должна выработать предложения о принятии и вступлении в силу новых законов, которые отвечают критериям и исключают правовой вакуум. При этом экспертная группа должна учитывать мнение государственных органов.
Следующим шагом она разработает проект закона «О нормативных правовых актах». В новой редакции пропишут упрощенный механизм прекращения действия законов и принятых в их рамках других нормативно-правовых актов.
Согласно указу президента, контроль за исполнением будет вести отдел правового обеспечения аппарата главы государства.
А что говорят эксперты?
О принципе «гильотины» уже высказался юрист Нурбек Токтакунов. По его словам, смысл гильотины в том, что одним законом отменяется действие практически всех законов. При этом, на то, чтобы придумать новые законы, отводится всего полгода.
«И ладно бы, если бы эта инвентаризация началась после референдума по Конституции, чтобы подладить законы под неё. Но нет, “гильотина” уже запущена, хотя никто, кроме генпрокурора Курманкула Зулушева точно не знает смысла и целей», — написал юрист на своей странице.
В интервью журналисту «Клоопа» Токтакунов отметил, что инвентаризация законов уже проводилась в Кыргызстане, когда страна вступала в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Тогда, по словам юриста, произошла унификация законодательства под принципы союза.
«Сама по себе инвентаризация возможна, когда законы уже поработали хорошо. Тогда видны противоречия, казусы, понятно, что надо приводить в соответствие. По закону даже один закон нужно как минимум месяц обсуждать. А когда в массовом порядке все законодательство меняют, они не смогут это сделать в короткий период», — сказал Токтакунов.
Независимая политическая экспертка Анар Мусабаева считает, что для применения «гильотины» законов нет «ни методики, ни четкого понимания того, как следует проводить инвентаризацию». По ее мнению, для инвентаризации законов отведен «возмутительно короткий срок».
«Есть опасность, что в рамках этого процесса под гильотину подведут много законов, которые “нежелательны” или “неудобны” для новых властей, в том числе те, которые общественность считает достижением демократических реформ, включая законы в области прав человека и бизнеса», — написала Мусабаева.
Мусабаева подчеркнула, что «гильотина» законов может привести «к краху национальной правовой системы».
Юристка инициативной группы «В рамках закона» Фатима Якупбаева отмечает, что принцип «гильотины» не новшество и его позаимствовали из третьих стран.
Для примера Якупбаева привела Россию, где реализацию регуляторной «гильотины» начали с 2021 года. Этим принципом российское правительство сокращает число мешающих бизнесу законов, а также планирует реализовать экономический рывок.
«”Гильотина” же в нашей стране направлена на прекращение действия всех законов. Для инициативной группы “В рамках закона” открытым остается вопрос о прозрачности действий членов экспертной группы, регламент их деятельности, критерии отбора и последствия приостановления действий большого количества законов», — заключила Якупбаева.
«Ханституция»
Конституционная реформа в Кыргызстане произошла на фоне политического кризиса, начавшегося после парламентских выборов в октябре 2020 года.
Тогда во время начавшихся беспорядков Садыр Жапаров при поддержке своих сторонников пришел к власти и за короткое время занял пост премьер-министра и и.о. президента. Еще будучи на этих постах Жапаров заявлял о необходимости референдума по изменению Конституции.
После выборов президента 10 января, где Жапаров одержал победу, он продолжил говорить о важности референдума, несмотря на критику со стороны юристов, экспертов и международного сообщества.
Референдум по изменению Конституции состоялся 11 апреля 2021 года. Он прошел в один день с выборами депутатов местных кенешей. По данным ЦИК, за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7% избирателей. В референдуме приняли участие 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать. 5 мая Жапаров подписал новый Основной закон страны.