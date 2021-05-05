29 апреля в селе Таш-Булак Сузакского района Джалал-Абадской области было найдено тело 25-летней Кунсулуу Эшботоевой. Девушку нашли повешенной в сарае.

Родители умершей не верят в ее суицид и винят в смерти девушки ее мужа — они написали заявление в милицию.

Мать погибшей Дамира Жолдошева рассказала изданию «Турмуш» о том, что ее дочь подвергалась семейному насилию. Ее в 16 лет похитили для принуждения к браку, семья хотела забрать ее, но поддалась на уговоры родственников и девушка осталась с похитителем.

«Зять поднимал руку на дочь, из-за ревности. Иногда она приезжала к нам домой по этой причине», — рассказывает мать погибшей.

Отец погибшей Салахидин Эшботоев считает, что зять убил девушку, а после повесил ее, пытаясь скрыть следы преступления.

«Я осмотрел место, где якобы повесилась моя дочь. Это не высокое место. Я не верю в то, что дочка сама повесилась. Потому что она очень любила своих детей, забывала даже про еду. Ранее она сильно заболела, муж не стал за ней смотреть. Мы хотели сами положить ее в больницу, но она не согласилась из-за детей», — говорит Эшботоев. У погибшей было пять детей.

По информации УВД Джалал-Абадской области, сейчас идет досудебное производство. Причастность мужа Эшботоевой к ее смерти устанавливает следствие.

Факт смерти девушки зарегистрирован в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства».

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