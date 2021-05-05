Комитет защиты журналистов (CPJ) 3 мая заявил, что власти Кыргызстана должны прекратить преследование журналиста Каната Каниметова и позволить ему работать свободно и без страха.

«Кыргызские власти должны немедленно прекратить преследовать Каниметова и членов его семьи, а также гарантировать ему возможность привлечь к ответственности руководство страны, не опасаясь возмездия», — сказала Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии.

Она осудила попытки властей запугать «неудобных журналистов».

«Власти при новоизбранном президенте Садыре Жапарове должны осознавать, что критика и разнообразие взглядов являются важными составляющими демократического общества, которое они, по их утверждениям, строят», — добавила Гульноза Саид.

Комитет по защите журналистов также привел слова Каниметова, который рассказал им, что вызов на допрос в ГКНБ и опрос его родственников и соседей — это «звенья в одной цепи» психологического давления со стороны властей.

«Власти обращаются с нами, журналистами, как с политиками или кем-то еще, как будто мы пытаемся захватить власть и сесть на их места. Когда на самом деле мы просто делаем свою работу, освещаем истории, проводим анализ и выражаем свое мнение», — сказал Каниметов.

В Комитете по защите журналистов добавили, что организация отправила электронное письмо в МВД и ГКНБ, а также в Иссык-Кульское УВД с просьбой о комментариях, но не получила никаких ответов.

Кто такой Каниметов?

Канат Каниметов — журналист телеканала «Апрель», который активно освещал дело «Белизгейт», связанное с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым. 11 марта журналиста вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по этому делу. В период «Белизгейта» журналист работал на КТРК.

После допроса журналист сообщил, что следователь угрожал ему уголовным делом.

«Есть все основания полагать, что ГКНБ копает и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям чей статус вскоре может измениться», — сказал тогда Каниметов.

Позже он сообщил, что юристы подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который его допрашивал, но суд их жалобу не удовлетворил.

Кроме того, Каниметов 19 апреля сообщил, что сотрудники милиции разыскивали его в родном доме в Балыкчи. По его словам, родственники, проживающие в этом доме не сразу сообщили ему об этом, так как боялись прослушки.

«Свой визит они объяснили тем, что я, якобы, игнорирую повестки на допрос и сверху поступила команда установить мое местонахождение. Какой бред. На допрос в ГКНБ, как вы все знаете, меня вызывали только один раз, и я без проблем пришел. Причем было это 11 марта — то есть полтора месяца назад», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Каниметов добавил, что один из милиционеров пугал ее родственницу тем, что проведет в доме обыск, а позже просили подписать документ о том, что журналист там не живет. Когда она отказалась, силовики потребовали, чтобы на следующий день женщина пришла в РОВД и написала объяснительную.

Кроме этого, по словам журналиста, сотрудники местного РОВД опрашивали и соседей, пытаясь узнать про него и его родных.