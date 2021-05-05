Пресс-служба президента сообщила, что 5 мая Садыр Жапаров подписал указ «О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области».

Указ подписан, чтобы создать условия для пострадавших во время вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана.

По указу Жапарова создадут комиссию, которая займется оценкой ущерба и восстановлением сел в Баткенской области. Списки пострадавших, погибших и пропавших без вести подготовит МЧС, МВД и минздрав при участии местной власти.

В документе также есть рекомендации к кабинету министров:

открыть счет для сбора средств, поступающих от добровольцев;

рассмотреть возможность по единовременной материальной помощи членам семей погибших и пострадавшим гражданам;

предоставить временное жилье и начать строительство жилых домов пострадавшим гражданам;

обеспечить поставку продуктов первой необходимости, а также водо- и энергоснабжение;

восстановить разрушенные погранзаставы и объекты силовых и социальных структур;

Вместе с этим правительству рекомендуют дать отсрочку по налоговым задолженностям, тем кто работал в пострадавших районах. Отсрочку также предлагается сделать по страховым взносам и долгам по таможенным платежам.

Пострадавшим также планируют предоставить через «Айыл Банк» и «РСК Банк» льготные кредиты для пострадавших бизнесменов.

Также по указу Жапарова, госорганы бесплатно предоставят пострадавшим ряд услуг:

справки для назначения социальных выплат (пенсий, пособий, денежных компенсаций);

материалы, схемы, карты, планы, инженерно-геологические данные для решения вопросов восстановления и строительства жилья;

услуги по архитектурно-планировочным условиям, технадзору, экспертизе проектно-сметной документации.

Министерству здравоохранения и соцразвития также дали поручение — провести вакцинацию от COVID-19 среди пострадавших в результате конфликта, предоставить медобслуживание и льготные медикаменты.

Ведомство также займется реабилитацией детей и усилит меры по надзору за инфекционными заболеваниями. Кроме того, ведомству поручено организовать оплачиваемую работу для безработных граждан.

Конфликт на границе в Баткенской области

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области начался 28 апреля. Тогда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидывали друг друга камнями. Причиной послужили работы на водозаборе «Головной».

Уже 29 апреля военные двух стран применили свое вооружение. Вечером 1 мая главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана заявили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По данным минздрава, в результате приграничного конфликта погибли 36 граждан Кыргызстана и 189 пострадали. Кроме этого, сначала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс кыргызстанцев. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

Официальные органы Таджикистана подтвердили гибель 10 мирных жителей в результате приграничного конфликта. При этом издание «Радио Озоди» отмечает, что в результате конфликта погибли 20 человек, 10 из которых были военными.