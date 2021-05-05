На общественное обсуждение 29 апреля вынесен законопроект об ужесточении наказания за похищение с целью вступления в брак.

Инициатор законопроекта депутат Марлен Маматалиев предложил исключить статью «Похищение с целью вступление в брак», а вместо этого добавить этот пункт в статью «Похищение человека».

Марлен Маматалиев.

Согласно действующим законам, за похищение лица с целью вступления в брак предусмотрено наказание лишением свободы от 5 лет до 7 лет и 6 месяцев. За похищение несовершеннолетнего лица для вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак вопреки его воле — от 7 до 10 лет лишения свободы.

Автор проекта предлагает наказывать похитителей лишением свободы от 12 лет 6 месяцев до 15 лет. А если похищенной нет 18 лет, то такой же срок со штрафом от 260 тысяч до 300 тысяч сомов.

При этом, согласно предлагаемому законопроекту, если похититель добровольно освободил похищенного человека в течение 72 часов с момента похищения, то он освобождается от уголовной ответственности, по истечению 72 часов наказывается общественными, исправительными работами или штрафом от 180 тысяч до 220 тысяч сомов.

Маматалиев 8 апреля на заседании парламента предложил убрать из Уголовного Кодекса статью «Похищение лица с целью вступления в брак». Тогда депутаты обсуждали резонансное убийство Айзады Канатбековой.

«Не должно быть понятия “похищение в целях вступления в брак”. Похищение человека — и все. А наказание надо ужесточить, от 10 до 15 лет лишения свободы по этой статье. Давайте вынесем в скором времени на общественное обсуждение и внесём изменения в законодательство», — сказал он тогда.

Статья «Похищение лица с целью вступления в брак»

Подобное предложение вечером 7 апреля опубликовал в фейсбуке юрист Нурбек Токтакунов. Юрист акцентировал свое внимание на том, что статья «Похищение лица с целью вступления в брак» находится в главе «Преступления против семейного уклада».

Нурбек Токтакунов.

«В общественном сознании и в правоохранительной среде преступления против семейного уклада означают что-то не очень серьёзное, что часто заканчивается примирением сторон, и легко “разводится” за небольшую взятку», — считает он.

При этом, по мнению Токтакунова, статья «Похищение человека» в общественном сознании близко по тяжести к убийству.

«Неважно с какой целью похищение, в любом случае, это преступление против личной свободы человека. И действительно, какая разница для похищенной девушки с какой целью ее украли? Какое ей дело до того, что у похитителя цель в создании семейного уклада? […] Поэтому эту статью “Похищение с целью вступления в брак” нужно вообще убрать из Уголовного кодекса за ненадобностью и вредоносностью», — считает он.

При этом другие юристы считают, что опасно убирать статью «Похищение лица с целью вступления в брак» из Уголовного Кодекса.

Похищение и убийство Айзады

Айзаду Канатбекову похитили в Бишкеке 5 апреля в 7 утра.

Выехавшие на место милиционеры установили, что трое неизвестных мужчин посадили Канатбекову в автомобиль марки «Хонда» и уехали в неизвестном направлении. Данный факт был зарегистрировали в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак».

Спустя два дня, 7 апреля, местный пастух обнаружил на поле между селами Арашан и Чокморова машину на которой похитили Канатбекову. Выехавшие на место милиционеры нашли в салоне автомобиля трупы девушки и её похитителя.

По предварительной версии правоохранителей, похититель сначала задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством.

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