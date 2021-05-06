В соцсетях начали распространять видео, на котором глава Госкомитета нацбезопастности Камчыбек Ташиев на встрече правительственных делегацией по демаркации и делимитации границ принёс извинения чиновникам Таджикистана*. В ГКНБ назвали видео «фейком».

* Переговоры правительственных делегаций состоялись 1 мая. В них приняли участие главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана. На переговорах они подписали протокл и договорились отвести войска.

На видео Ташиев говорит: «[…] с уважаемым таджикским народом жить в мире и согласии. Нам как бы… Мы как бы… Извините нас».

В ГКНБ назвали видео «смонтированным и направленным на дискредитацию Ташиева».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной». 29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая, после того, как главы ГКНБ двух стран достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний ребёнок и 12-летняя девочка. Всего постарадали 189 человек.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего по данным властей, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.