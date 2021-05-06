Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки в Кыргызстане скончались трое пациентов с COVID-19, все они находились в Бишкеке. По данным Республиканского штаба, всего за время пандемии в стране умерли 1 640 человек.

Выявили 320 новых случаев заражения. Большинство из них снова охватывают Бишкек и Чуйскую область:

Бишкек — 246;.

Ош — 8;

Чуйская область — 31;

Ошская область — 1;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 16;

Джалал-Абадская область — 11;

Баткенская область — 2.

В Бишкеке, Чуйской области и Оше по одному случаю пришлись на заражения медиков. Всего по стране число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4471 случай, уже выздоровели 4398 медработников. В целом же за все время пандемии в целом в республике выявили 97 278 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели от коронавируса за сутки 217 человек. За все время пандемии — 90 611 человек.