Пресс-служба правительства Кыргызстана опубликовала текст совместного заявления правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по итогам переговоров 1 мая в Баткене. Кыргызское правительство опубликовало текст лишь после того как национальное информагентство Таджикистана «Ховар» обнародовало совместное заявление.

Главами делегаций на переговорах были председатели ГКНБ двух стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Дорога Исфара — Ворух

Стороны договорились совместно построить дорогу, которая свяжет таджикское село Ходжаи Аъло, расположенное в районе Исфара, с анклавом Ворух. Новая дорога будет построена в объезд по восточной стороне кыргызского села Капчыгай.

Её должны построить до завершения процесса делимитации, демаркации и юридического оформления таджикско-кыргызской границы.

* Ворух — таджикский анклав, окруженный территорией Кыргызстана. Вокруг него не раз происходили приграничные конфликты из-за того, что власти обеих стран в течение пары десятилетий не могут согласовать свои границы после распада СССР.

Эту дорогу построят в целях беспрепятственного передвижения граждан, проезда транспортных средств и грузов Таджикистана. Использовать и содержать дорогу будет таджикская сторона. Статус автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран.

Чтобы скорее начать строительство этой дороги топографическим рабочим группам поручено совместно с проектными организациями «произвести в срок до 1 июня 2021 года полевое обследование данного участка на землях фактического использования Баткенского района».

«Стороны согласились приступить к проектному описанию линии прохождения таджикско-кыргызской госграницы на участке Ворух после завершения строительства автомобильной дороги “Ходжаи Аъло — Ворух” в объезд по восточной стороне населённого пункта Танги (Капчыгай)», — говорится в опубликованном заявлении.

О том, что построят дорогу, соединяющую Ворух с остальным Таджикистаном, говорили ещё в 2019 году.

До этого кыргызские власти хотели построить дорогу по маршруту Аксай — Тамдык, но из-за начала строительных работ между местными жителями обеих стран произошел конфликт.

В итоге ситуацию решили тем, что власти Кыргызстана пообещали построить еще одну дорогу, которая соединит таджикские населенные пункты Исфару и Ворух.

«Нужно четко понимать, что [новая] дорога [от Воруха до Исфары] не является статусной, независимой и так далее, об этом, конечно, разговора нет. Нет никакого разговора, что [жителям анклава Ворух] предоставляется какой-то коридор. Просто это дополнительная дорога, по которой как граждане Кыргызстана, так и граждане Таджикистана могут ездить», — сказал тогда вице премьер-министр Жениш Разаков.

Он тогда пообещал, что кыргызские власти завершат строительство дороги Аксай — Тамдык в объезд Воруха, чтобы кыргызстанцы, перегоняя скот на пастбища, не заходили на территорию таджикского анклава.

«В протоколе мы согласовали, что кыргызская сторона обязуется и будет завершать эту дорогу [Аксай — Тамдык]. Ее строительство уже начато. Там уже решены все тендерные вопросы с выбором подрядчика. В данном направлении тоже проводится работа», — сказал Разакова.

О чём еще договорились стороны?

В заявлении говорится, что топографическим рабочим группам поручено в ближайшее время приступить к описанию госграницы на оставшихся участках.

Стороны согласились описать проектную линию границы от точки №43 до №61 и от точки №135 до №141, используя при этом документы и материалы национально-территориального размежевания 1924-1927 годов и паритетной комиссии 1989 года. Топографическим рабочим группам поручено описать проектную линию границы между странами на этих участках с 5 по 9 мая.

Также до 17 мая рабочие группы на участках Овчи Калача Бободжон Гафуровского района, Чоркух, Сомониён, Ходжаи Аъло — города Исфары, а также населенных пунктов Максат, Кулунду Лейлекского района, Кок-Таш, Кок-Терек, Ак-Сай Баткенского района приступят к проведению топографических работ и описанию проектной линии границы.

Также стороны договорились, что очередное совместное заседание состоится на территории Таджикистана.

1 мая глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев после завершения переговоров по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы сообщил, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов. Однако полное содержание протокола не было раскрыто.

Позже Ташиев сказал, что Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли. Он тогда заявил, что стороны пришли к единому мнению по нескольким участкам.

Неопределённая граница и конфликты

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт начался 28 апреля.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всего пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.