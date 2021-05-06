Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 6 мая сообщил Sputnik.kg, что к середине месяца ожидается поступление ещё одной партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Ранее в Кыргызстан поступило 20 тысяч доз этой вакцины.

По словам Бейшеналиева, Кыргызстан заказал ещё 100 тысяч доз «Спутника V», но неизвестно в каком количестве они поступят — это зависит от того, сколько могут отпустить на российских заводах.

«Мы выделяем 600 млн сомов, есть договоренность на 100 тысяч доз, но часть этого количества в виде транша ожидается в середине мая. Пока не могу сказать сколько, так как не все от нас зависит. Один компонент обойдется в $10. Гуманитарная помощь от России [500 тысяч доз вакцины] ожидается в мае-июле», — сказал он.

Кроме этого в Республиканском центре иммунопрофилактики ИА 24.kg сообщили, что второй компонент ранее поступивших 20 тысяч доз «Спутника V» поступит в Кыргызстан до 20 мая.

До этого министр Бейшеналиев говорил, что всего Кыргызстан заказал миллион доз российского препарата, в том числе 500 тысяч — в виде гуманитарной помощи. Но пока неизвестно, когда в страну поступят остальные дозы.

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V». Также в мае Кыргызстан ожидает поставки англо-шведской вакцины AstraZeneca.

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий.

«Спутник V» пока доступен только гражданам старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания.

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Всего, по данным минздрава, на 6 мая в Кыргызстане вакцинировано 36 324 человека.

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