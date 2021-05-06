Глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову в связи с проводимой правительством широкомасштабной инвентаризации законодательства Кыргызстана.

В заявлении отмечено, что в организации осознают необходимость проведения этой работы, поэтому «Адилет» направила своих юристов для включения в экспертные группы.

При этом, в организации выразили мнение, представители аппарата президента применяют слишком рискованные методы, вызывающие резкую критику общества.

Правозащитница Чолпон Джакупова заявила, что, объявив об использовании так называемого принципа «гильотины», чиновники предлагают признать утратившими силу около 400 основных законов, регулирующих почти все сферы жизнедеятельности и принять новые документы.

«При этом, остается очень высокой вероятность отмены действия сотен важных законов, что недопустимо в правовом государстве. Принцип регуляторной “гильотины” был полностью извращен, а предлагаемый метод является уникальным изобретением наших чиновников», – отметила она.

Министерство юстиции разработало и 15 апреля опубликовало проект Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» в новой редакции. Джакупова отметила, что несмотря на подготовку документа в течение двух месяцев, законопроект содержит большое количество серьезных недочетов.

Например, предлагается установить, что Конституция больше не будет являться нормативным правовым актом. Кроме того, правительство сообщило, что скоро будут внесены поправки в избирательное законодательство, а с 1 января 2022 года – внедрен новый Налоговый кодекс.

Правозащитница назвала это предложение абсурдом, отметив, что даже при наличии достаточного времени правительство допускает столь серьезные недоработки.

«В этой связи общество испытывает вполне обоснованную тревогу в связи с перспективой одновременной отмены 400 законов», – подчеркнула она.

Джакупова отметила, что, «несмотря на создание различных экспертных групп», госорганы разрабатывают законы без участия общественности и представляют уже готовые проекты.

«При этом, государственные структуры не принимают во внимание рекомендации общества, власть игнорирует голос народа. К примеру, к законопроекту, предполагающему отмену действия около 400 законов Кыргызстана, поступает очень много замечаний, в том числе и от государственных органов, однако ни одно из них не было учтено. Государственные институты попросту не могут предоставить качественные ответы с аргументированным обоснованием своих инициатив», — отмечено в заявлении правовой клиники «Адилет».

По мнению Джакуповой, чиновники аппарата президента и других госорганов, прикрываясь указаниями Жапарова, продвигают узковедомственные или личные интересы, прямо противоречащие Конституции, действующему законодательству, международным стандартам прав человека, а также элементарной логике.

«Колоссальные по своему объему изменения, разрабатываемые на различных площадках в столь сжатые сроки, будут неизбежно приводить к большому количеству пробелов и коллизий в законах. В результате несовершенства законодательства люди будут ежедневно сталкиваться с серьезными проблемами в ходе правоприменительной практики», — подчеркнула она.

В обращении отмечается, что «стабильное законодательство является залогом устойчивости государственной власти», поэтому изменять его нужно с осторожностью, качественно прорабатывать и вносить точечные поправки лишь когда есть реальная необходимость.

«Обозначенные выше инициативы и их совокупности содержат не просто риски, но и реальные угрозы безопасности государства, поскольку могут привести к коллапсу правовой системы республики и катастрофическому параличу деятельности всего государственного аппарата», – написала правозащитница.

Она добавила, что вся деятельность по масштабному изменению законов несвоевременна, так как в стране тяжелое социально-экономическое положение, усугубляемое беспрецедентным давлением правоохранителей на бизнес.

Джакупова подчеркнула, что Конституция и действующее законодательство не мешают реализации заявленных президентом реформ и планов, а «столь резкие и непродуманные инициативы» только усугубят тяжелое экономическое положение.

В заявлении также поднимается проблема «военной агрессии со стороны Таджикистана», в результате которой были убиты 36 граждан Кыргызстана. Юристы расценивают это как сигнал о необходимости срочного повышения качества системы госуправления.

«Эти события вновь демонстрируют, что в тяжелое время весь народ Кыргызстана, независимо от национальной принадлежности и места жительства, помогает бороться с последствиями трагедии, отправляя пострадавшим в Баткенской области финансовую и материальную помощь, продукты питания, одежду, лекарства. […] Подлинное единство народа и власти достигается именно в моменты, когда объединяется все общество, включая рядовых граждан, представителей гражданского общества, бизнеса и госструктур», — сказала Джакупова.

Она напомнила, что таким же образом общество консолидировалось во время борьбы с пандемией COVID-19 летом 2020 года. По ее мнению, в эти печальные дни «формируется хрупкая стабильность, которую власть должна сохранить».

«Мы просим не забывать о взаимной поддержке не только в период кризиса, но и когда дело касается защиты прав человека, соблюдения законов, прозрачного и справедливого управления государством», – заявила правозащитница.

Для снижения указанных выше рисков и «недопущения правового коллапса» правовая клиника «Адилет» попросила пересмотреть работу по изменению законодательства:

Подготавливаемые программы и законопроекты должны точно соответствовать Конституции, а также подписанным Кыргызстаном обязательствам в области прав человека и верховенства права;

Деятельность экспертных групп должна быть прозрачной и подотчетной, для этого нужно сформировать справедливые и четкие процедуры обсуждения и принятия предлагаемых документов;

Обязательно должны учитываться предложения и рекомендации независимых экспертов, адвокатов, бизнес-сообщества и других представителей общества;

Для высокого качества законодательства и с учетом масштаба работы нужно увеличить сроки реализации всего проекта;

Сначала должна быть проведена инвентаризация государственных программ и концепций, а также определены основные направления государственной политики, чтобы все органы четко знали, в каком направлении им двигаться и что именно закладывать в новое законодательство;

При президенте нужно создать одну большую экспертную группу, координирующую деятельность госорганов по пересмотру законодательства. Благодаря этому, при разработке и реализации единой государственной политики, будет выдержана логика, и не допущены правовые противоречия и пробелы.

Джакупова заключила, что гражданское общество Кыргызстана бьет тревогу, осознавая опасность последствий непродуманной законодательной активности.

«Гильотина» законов

Президент Садыр Жапаров 5 мая подписал новую Конституцию, которая уже вступила в силу. Теперь многие законы должны быть отменены или переписаны в соответствии с новым Основным законом страны.

Почва для переработки законов была заложена еще до проведения референдума. Минюст в середине апреля вынес на общественное обсуждение законопроект «О прекращении действия законодательных актов по принципу ”гильотины”».

Сам проект разработан как продолжение указа президента Садыра Жапарова от 8 февраля о создании экспертной группы по инвентаризации законов Кыргызстана. В самом законопроекте говорится, что «предусматривается признать утратившими силу все законы Кыргызстана».

При этом, под ликвидацию не попадают конституционные законы, кодексы, законы в сфере административно-территориального устройства, законы о ратификации или денонсации международных договоров и законы о республиканском бюджете, бюджете Соцфонда и ФОМС.

В случае, если закон будет принят, то он вступит в силу лишь по истечении шести месяцев со дня публикации. За это время кабинету министров предстоит провести инвентаризацию всех законов и обеспечить разработку и принятие Жогорку Кенешем новых НПА, которые заменят утратившие в силу. Вместе с этим кабмин сможет продлевать срок вступления в силу закона.

Для реализации закона правительство уже собрало экспертную группу. Она проведет инвентаризацию принятых концепций, стратегий, программ и законов Кыргызстана по отраслям права на соответствие Конституции. При этом, сама группа проработает до 31 декабря 2021 года.

Вместе с этим, группа проверит их на соответствие «принципам социальной справедливости, целесообразности и эффективности, а также на предмет устранения внутренних противоречий и пробелов в праве».

По итогам своей работы группа должна внести предложения в аппарат кабинета министров для устранения выявленных несоответствий.

Кроме этого, в аппарат президента в трехмесячный срок группа внесет законопроект, предусматривающий прекращение действия всех законов, если они не соответствуют Конституции. Группа не затронет конституционные законы, кодексы и законы о ратификации международных договоров.