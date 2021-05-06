Пресс-служба Жапарова подтвердила информацию, которую ранее озвучил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне Песков заявил, что президента Кыргызстана в этом году на параде Победы 9 мая в Москве не будет.

По данным медиаресурса, дата не юбилейная, особых приглашений на парад нет. Но те, кто желал посетить его, могли это сделать абсолютно свободно. Официальный Бишкек принял решение не посещать парад из-за пандемии.

«У нас пока нет планов вылетать в Москву, в том числе из-за пандемии. Песков заявил, что не все президенты СНГ будут участвовать в Параде Победы», — заявила ИА Vesti.kg пресс-секретарь главы Кыргызстана Галина Байтерек.

Издание отмечает, что Байтерек объяснила отказ от поездки и тем, что она не состоится и «в силу других обстоятельств» — каких именно, не уточнялось.

Это будет уже второй Парад Победы в Москве без главы Кыргызстана. В 2020 году мероприятие к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня.

Однако Сооронбай Жээнбеков, который тогда был президентом, на мероприятие не попал. По прилету в Москву выяснилось, что два члена делегации президента привезли с собой коронавирус, и борт № 1 вернулся в Бишкек вместе со всей делегации руководства Кыргызстана.