Фото: пресс-служба президента

Президент Садыр Жапаров в ходе своей рабочей поездки в Баткенскую область заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе.

На встрече с местными жителями Жапаров подчеркнул, что вопросы границ являются одними из наиболее приоритетных в его деятельности.

Также на встрече президент пообещал, что каждая семья погибших в вооруженном конфликте получит по 1 млн сомов, а получившим ранения от 50 до 100 тысяч сомов.

Он также пообещал, что разрушенные дома будут безвозмездно восстановлены и через 2 месяца все потерявшие жилье заедут в новые современные дома.

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В ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области с 28 апреля по 1 мая всего было разрушено 136 домов кыргызстанцев и 84 различных объекта.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний ребёнок и 12-летняя девочка. Всего постарадали 189 человек.

Власти Таджикистана сообщили, что результате вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.