Мы подали в суд на Центризбирком Кыргызстана.

Мы — это общественный фонд «Клооп Медиа». Мы управляем сайтом «Клооп», который вы прямо сейчас читаете. Мы также запустили самую масштабную в истории Кыргызстана кампанию по наблюдению за выборами: например, на референдум и местные выборы, которые прошли 11 апреля, мы отправили почти 3 тысячи наблюдателей.

Так зачем же мы подаём в суд на Центризбирком?

Мы увидели потенциально опасные нарушения

Однажды на одном из участков в городе Ош в день выборов забарахлили автоматически считывающие устройства (АСУ) — аппараты со встроенным сканером, которые используются на выборах в Кыргызстане в качестве урн для бюллетеней.

Несколько избирателей, которые в этот момент пришли на участок, сказали, что они спешат и не могут дожидаться починки АСУ. Они поставили галочки в своих бюллетенях и оставили их людям из участковой избирательной комиссии (УИК).

Затем, когда АСУ снова заработали, один из членов комиссии просто взял эти бюллетени и сам бросил их в урны. Это было грубейшим нарушением правил. Никто, кроме самого избирателя, не может опустить бюллетень в урну, а если даже АСУ сломалось, то в кыргызских законах описаны чёткие процедуры, что в таких случаях делать. Члены комиссии этого участка в Оше эти процедуры соблюдать не стали.

И если работающие на участке люди могут подойти и просто бросить бюллетень в урну, где гарантия, что они не добавят туда лишние бюллетени с нужной галочкой?

Когда присутствовавшие на участке наблюдатели «Клоопа» пожаловались председательнице комиссии, она никак не отреагировала.

Этот случай — лишь один из множества нарушений, которые наблюдатели «Клоопа» зафиксировали на апрельских выборах и референдуме по смене Конституции.

Нарушения случались как в ходе голосования, так и после закрытия участков

Наша команда нашла более сотни расхождений в протоколах об итогах голосования на участках. Мы обнаружили, что ЦИК опубликовала более 130 протоколов, в которых были изменены цифры. Мы смогли убедиться в этом благодаря тому, что наши наблюдатели фотографировали протоколы с этих же участков в день выборов, поэтому нам было с чем сверять.

Исправления в протоколы вносились без присутствия наблюдателей — такая практика открывает двери огромному количеству махинаций и, на наш взгляд, не должна оставаться без внимания.

Кроме расхождений в протоколах, непосредственно в день выборов и референдума мы зафиксировали более 800 нарушений на участках — в их числе были и нарушения тайны голосования, и сбои в работе автоматически считывающих устройств (АСУ). С полным списком зафиксированных нами нарушений можно ознакомиться здесь и здесь.

Мы подали десятки жалоб в 21 территориальную избирательную комиссию и 82 участковые избирательные комиссии, но большую часть наших жалоб не удовлетворили.

ЦИК не даёт внятных ответов

Мы считаем, что Центризбирком и подотчетные ему избирательные комиссии обязаны давать внятные пояснения по каждому из зафиксированных нарушений, но, к сожалению, этого не происходит.

Избирательные комиссии не отвечали на наши жалобы в срок, а ЦИК, вместо того, чтобы наказать подчиненных за допущенные ими нарушения выборного законодательства по всей строгости закона, пригласил нас, как наблюдателей, на несколько кулуарных совещаний.

Официального ответа, как и почему были переписаны итоговые протоколы, мы на этих встречах так и не получили.

Все, что нам показали, — несколько документов без подписи и печати, которые, если бы не наша настойчивость, простые граждане никогда бы не увидели.

В частных беседах сотрудники ЦИКа просят их пожалеть и ссылаются на человеческий фактор — якобы ошибки в протоколах возникли из-за усталости членов участковых избирательных комиссий. ЦИК считает нормой как само наличие столь большого количества «ошибок», так и то, что протоколы исправлялись в отсутствие независимых наблюдателей.

Более того, в ходе разговоров с сотрудниками ЦИКа мы слышали в свой адрес слова в духе: «Ну давайте вы сами будете работать на выборах и сами будете писать законы». Это очень странная аргументация — мы не хотим сами организовывать выборы и сами писать законы.

Мы хотим, чтобы действующая ЦИК давала чёткие пояснения по всем этапам выборного процесса по первому требованию граждан, и чтобы выборы проходили в строгом соответствии законам и правилам.

Поскольку чётких ответов нет, мы вынуждены обратиться в суд в надежде на то, что в ходе процесса мы эти объяснения всё же получим.

Мы хотим, чтобы каждые следующие выборы были честнее предыдущих

Нашей стране совсем скоро предстоит выбирать парламент, да и вообще (мы надеемся) Кыргызстан и далее будет оставаться выборной демократией.

Мы хотим заложить важный прецедент — чтобы вся структура ЦИКа, начиная от участковых избирательных комиссий до головного офиса в Бишкеке, понимали, что любое нарушение в ходе выборов принесёт им головную боль в виде судебных тяжб.

Мы хотим помочь Центризбиркому стать по-настоящему независимым органом, каким он и должен быть.

А независимость обеспечивается, в том числе, тем, что ЦИК должен быть подотчетен каждому жителю страны.

Наш судебный процесс — это прививка от того, чтобы ЦИК позволял даже самым незначительным нарушениям оставаться без должного внимания.

Мы хотим понять, были ли ошибки случайностью или нет

Мы пока не знаем, как найденные нами расхождения могли повлиять на итоги референдума и местных выборов.

Мы также пока не можем утверждать, было ли это преднамеренным сговором или действительно имел место человеческий фактор и большое количество ошибок.

Но для этого и нужен судебный процесс — в ходе него мы надеемся найти ответы и на эти вопросы тоже.

Когда начинается судебный процесс?

Первое заседание по нашему иску против Центризбиркома состоялось 6 мая, в Административном суде города Бишкек. Суд признал действия ЦИК законными и отказал в удовлетворении иска «Клоопа», но мы будем обжаловать это решение.