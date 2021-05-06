В Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана отреагировали на слова правозащитницы Валентины Чупик о том, что таджикистанцев задерживают в аэропортах Бишкека и Оша.

В ведомстве считают, что слова Чупик не соответствуют действительности и являются «попыткой разжигания межнациональной розни».

«Пропуск граждан через госграницу Кыргызстана осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность», — говорится в сообщении службы.

Кроме этого, в Погранслужбе добавили, что после обстрела КПП «Кызыл-Бель-автодорожный» на кыргызско-таджикской границе и для безопасности людей на этом участке приостановили пропуск граждан и груза.

Для безопасности таджикистанцев Погранслужба организовала транзит по Кыргызстану. Граждан Таджикистана доставляют на границу с Узбекистаном, либо на КПП «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный» расположенные на границе с Таджикистаном.

В ведомстве добавили, что граждан Таджикистана на приграничные КПП доставляют на автобусах Кыргызстана.

«Несмотря на голословные заявления Валентины Чупик, граждане Таджикистана продолжают пользоваться аэропортами Кыргызстана, что является однозначным свидетельством безопасности», — отметили в Пограничной службе.

Пограничная служба также считает, что Чупик могли ввести в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки.

Что сказала Чупик

Российская правозащитница Валентина Чупик, которая отстаивает права мигрантов из Центральной Азии, 4 мая заявила том, что после конфликта в приграничье Баткенской области граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша.

В заявлении, распространенном на нескольких YouTube-каналах Чупик сообщила, что граждан Таджикистана после конфликта стали дольше держать в аэропортах. Кроме того, их оскорбляют и предупреждают о возможной депортации.

«Большая просьба: сделайте что нибудь со своими служащими погранслужбы Кыргызстана в аэропортах [городов] Бишкек и Ош. У нас уже многочисленные обращения, это наносит вред межгосударственным отношениям», — заявила Чупик в своем обращении.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области начался 28 апреля. На следующий день военные обеих стран применили оружие, после переговоров стороны 1 мая договорились о прекращении огня и отводе войск.

С начала конфликта Пограничные службы обеих государств обвиняют друг друга в инициировании вооруженного конфликта.

По информации минздрава Кыргызстана, в приграничном вооруженном конфликте погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

С начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

С таджикской стороны, по данным издания «Радио Озоди» известно о 20 погибших в ходе конфликта. В издании отмечают, что 10 из погибших были военными. Официальных данных о погибших и раненых Таджикистан не озвучивал.