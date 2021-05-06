Жениш Молдокматов

Следственный отдел МВД вызвал на допрос лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова. Об этом сообщил Молдокматов на своей фейсбук странице.

Его вызывают в качестве свидетеля, но в повестке не указано, по какому делу его вызывают. Допрос был назначен на 10:00 утра 6 мая.

До этого Молдокматов, а также активист Тилекмат Кудайбергенов (Күренов) направили видеообращение президенту Садыру Жапарову. К нему они прикрепили видеоролики, которые «подтверждают», что огонь на пункте «Головной» в селе Кок-Таш первыми открыли с таджикской стороны.

«На видео, которое мы прикрепили, явно видно, как таджикские войска входят в “Головной” и начинают стрелять. Мы официально отправим эти материалы в Генеральную прокуратуру. Также передадим в руки юристам, которые собираются подавать международный уголовный суд, Кларе Сооронкуловой, Сание Токтогазиевой, Таттыбубу Эргешбаевой», — сказал Молдокматов.

Молдокматов добавил, что Баткенские события нужно тщательно расследовать, а Кыргызстан должен признать агрессором Таджикистан. Кроме этого политик в обращении задал вопрос, почему глава государства в один день допустил выезд из страны всех ответственных лиц — когда конфликт начался, премьер, глава ГКНБ и другие важные чиновники были за рубежом.

В обращении Молдокматов потребовал отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и главу МВД Уланбека Ниязбекова. По его словам, своим высказыванием об отказе от возмещения ущерба у Таджикистана, Ташиев превысил свои должностные полномочия.

«На сегодняшний только один человек из государственных служащих может сказать такое — и это президент. Или Камчыбек Ташиев президент? Или Ташиеву разрешил Жапаров? Если он разрешил, покажите официальное разрешение, оформленное на бумаге», — сказал Молдокматов.

Лидер «Турана» Молдокматов напомнил еще об одном высказывании Ташиева — в нем глава ГКНБ говорит, что власти знали о вероятном конфликте на границе и готовились к нему. В другом же интервью Ташиев уже говорит, что никто не мог предугадать столкновения.

«У нас здесь есть погранзастава, и мы знали, что там может такое случится. У нас была информация. На ее основе мы вели подготовку. Мы привезли людей из разных силовых структур, своих (из ГКНБ) привезли. Здесь стоит руководитель заставы “Кулунду”, он рассказал ранее, сколько было человек и сейчас сколько человек (с таджикской стороны). Поэтому Слава Богу, если мы даже не смогли защитить это место, старались защитить другие места», — сказал Ташиев 2 мая в селе Максат.

Позже журналистка Зульфия Тургунова задала вопрос Ташиеву, почему он уехал в Германию, если предварительно знал о предстоящих столкновениях.

«Никто не знал о предстоящем конфликте, такое знать невозможно. Но в какой-то степени об обострении ситуации на кыргызско-таджикской границе нам было известно. Мы предприняли соответствующие меры, считаем, что на каком-то уровне это нам помогло», — ответил глава ГКНБ.

Несмотря на это, командир погранзаставы «Кулунду» рассказал об отсутствии своевременной информации о нападении.

Тилекмат Куренов

Активист Тилекмат Кудайбергенов обратился к Жапарову с предложением выбрать «или друга — или страну». По его словам, из-за отсутствия опыта у Ташиева погибли не в чем не повинные люди.

«На сегодняшний день у наших военнослужащих нет страха, но у них есть — обида на власть. В качестве руководителя страны вы не смогли сказать ничего, что бы нам придало силы. Кыргызский народ никогда так не жил, в уязвимом положении. На сегодняшний день безопасность стран очень уязвима. Поэтому вы должны снять с должности главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. У человека, занимающего такой ответственный пост, должно быть хорошее здоровье. Вы оправдываетесь и передаете вину третьему лицу», — сказал он.

Активист Кудайбергенов недавно был выпущен под домашний арест. 17 марта он был обвинен «в силовом захвате власти и организации массовых беспорядков» и водворен в СИЗО-1 города Бишкек. Кудайбергенов активно критиковал власть и был против принятия нового проекта Конституции. Также в декабре 2020 года он организовал движение по защите рудника Жетим-Тоо и возглавлял его.

5 мая президент утвердил новый состав кабинета министров. Камчыбек Ташиев снова назначен главой ГКНБ.