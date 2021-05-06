Пресс-служба президента Садыра Жапарова сообщила о том, что он с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область.

«Глава государства посетит села, пострадавшие в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, проведет встречи с местными жителями», — отмечается в заявлении.

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Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области начался 28 апреля. Ночью 29 апреля было применено огнестрельное оружие, утром 29 апреля началась эвакуация местных жителей по обе стороны границы.

Вечером 29 апреля Садыр Жапаров опубликовал в соцсетях обращение к кыргызстанцам с призывом не поддаваться на провокации. Кроме того, он провел совещание по событиям на юге страны, после совещания в пострадавшую область направились глава МЧС Бообек Ажикеев и на тот момент еще первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

При этом премьер-министра Улукбека Марипова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, секретаря Совета безопасности Рыскелди Мусаева, главы минобороны Таалайбека Омуралиева в стране не было.

Улукбек Марипов был в командировке в Татарстане, Мусаев улетел в Душанбе на встречу Совета министров обороны стран ОДКБ, там же был и Омуралиев. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев же улетел в Германию на лечение, но позже 30 апреля вернулся в страну и сразу прибыл в Баткенскую область.



На следующий день, 1 мая, главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана 1 мая сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.



В частности, Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня и отводе войск. Сейчас уже несколько дней обстановку на границе профильные службы обеих государств расценивают как стабильную.

По информации минздрава Кыргызстана, в приграничном вооруженном конфликте погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

С начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

С таджикской стороны, по данным издания «Радио Озоди» известно о 19 погибших в ходе конфликта. По информации медиаресурса, который ссылается на заявление пресс-службы хукумата Согдийской области, число военных в списке погибших не уточнено. Число раненых в конфликте — 87 человек.

