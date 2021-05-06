Власти Таджикистана официально объявили о числе погибших и раненых в результате вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе.

Радио «Озоди» сообщило, что, по данным пресс-службы хукумата Согдийской области, в ходе столкновений с таджикской стороны погибли 19 человек, еще 87 получили ранения.

Список жертв с таджикской стороны был объявлен спустя шесть дней после того, как стороны конфликта договорились отвести войска и прекратить огонь. При этом, в списке все погибшие значатся как жители различных районов, сколько из них военных, не уточняется.

Ранее радио «Озоди» сообщало об установлении 20 погибших граждан Таджикистана, 11 из которых военнослужащие. При этом власти не давали официальных данных о пострадавших.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями.

29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение. После переговоров стороны 1 мая договорились о прекращении огня и отводе войск. При этом, с начала конфликта Пограничные службы обеих стран обвиняют друг друга в инициировании вооруженного конфликта.

По информации минздрава Кыргызстана, в результате приграничного вооруженного конфликта погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

Кроме этого, с начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.