Село Максат / Хамидулло Узаков / «Клооп»



Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана извинился за использование фотографии журналиста «Клоопа» в материале о погромах в таджикском селе.

«Приносим свои извинения за неточность в иллюстрации к публикации. Фотография действительно принадлежала кыргызскому агентству “Клооп” и была сделана их журналистом на кыргызской территории», — говорится в сообщении таджикского ведомства.

После выявленной ошибки, фото на сайте ведомства заменили.

Фото журналиста «Клоопа» было опубликовано комитетом 3 мая в качестве иллюстрации погромов в селе Овчикалъача Бобожон Гафуровского района Таджикистана.

Скриншот сайта КЧС Таджикистана

Сама фотография была сделана журналистом «Клоопа» Хамидулло Узаковым 2 мая в селе Максат Лейлекского района Баткенской области.

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями.

29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение. После переговоров стороны 1 мая договорились о прекращении огня и отводе войск. При этом, с начала конфликта Пограничные службы обеих стран обвиняют друг друга в инициировании вооруженного конфликта.

По информации минздрава Кыргызстана, в результате приграничного вооруженного конфликта погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

Кроме этого, с начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

С таджикской стороны, по данным издания «Радио Озоди» известно о 20 погибших в ходе конфликта. В издании отмечают, что 10 из погибших были военными. Официальных данных о погибших и раненых Таджикистан не озвучивал.