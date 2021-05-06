Издание «Азаттык» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что журналистам запретили съемку встречи президента Садыра Жапарова с местными жителями в Баткенской области.

По их информации, проводить видео и фотосъемки встречи запретила охрана главы государства.

Жапаров выехал в Баткенскую область 6 мая, чтобы встретиться с жителями, пострадавшими во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Первая встреча президента прошла в селе Максат Лейлекского района.

На этой встрече глава государства пообещал восстановление разрушенных домов, социальных объектов и объектов бизнеса. Вместе с этим Жапаров заявил, что семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн сомов.

На момент публикации материала в пресс-службе аппарата президента не прокомментировали журналисту «Клоопа» произошедшее.

Вооруженный конфликт на границе

Приграничный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями.

29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение. После переговоров стороны 1 мая договорились о прекращении огня и отводе войск. При этом, с начала конфликта Пограничные службы обеих стран обвиняют друг друга в инициировании вооруженного конфликта.

По информации минздрава Кыргызстана, в результате приграничного вооруженного конфликта погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

Кроме этого, с начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

С таджикской стороны, по данным издания «Радио Озоди» официальные власти Таджикистана 6 мая сообщили о 19 погибших и 87 пострадавших в результате конфликта.