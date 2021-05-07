Административный суд 6 мая отказал «Клоопу» в удовлетворении иска к Центральной избирательной комиссии. «Клооп» обратился в суд, потому что был не согласен с решением ЦИК по поданным жалобам на нарушения, которые были допущены во время референдума и местных выборов.

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Жалобы

Сначала «Клооп» подал в ЦИК две жалобы на решение Бишкекской ТИК и на бездействие ряда территориальных избирательных комиссий. Наблюдатели «Клоопа» обратились в ЦИК из-за того, что Бишкекская ТИК вынесла решение, не рассмотрев все доказательства по нарушениям в полном объеме.

В заявлении указывалось, что на 26 участках столицы были не соблюдены процедуры подсчета голосов и отсутствовали акты о технических ошибках. Также в своей жалобе наблюдатели просили дать правовую оценку практике переписывания протоколов.

Рабочая группа ЦИКа дала рекомендацию Бишкекской ТИК рассмотреть ответственность членов только четырех избирательных участков — №1014, 1128, 1138 и 1107.

Во второй жалобе наблюдатели «Клоопа» просили отменить итоги голосования по множеству участков в Кыргызстане и просили обратить внимание на бездействие ряда территориальных комиссий.

В итоге рабочая группа ЦИК лишь рекомендовала вынести предупреждения председателям Ошской, Сокулукской, Ноокатской и Ысык-Атинской территориальным комиссиям. А главам Ошской городской и Ысык-Атинской ТИК рекомендовали вынести строгий выговор председателям избирательных участков №5307, 5308 и 7150.

При этом, на этих участках наблюдатели выявили, что члены УИК совершили нарушения, по которым могут быть отменены итоги голосования по референдуму.

Например, на двух из этих участках наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней, а на третьем члены УИК отказались делать ручной подсчет, несмотря на замечания наблюдателей.

Суд

Так как решения Центризбиркома не удовлетворили «Клооп», наблюдатели решили обратиться в суд. По итогам заседания Административный суд не удовлетворил иск «Клоопа» к Центризбиркому.

Исходя из всех обстоятельств суд постановил, что ЦИК вынесла законное решение, которое оспаривал «Клооп». Решение суда вступило в силу 6 мая, но «Клооп» его обжалует.

Юристка «Клоопа» Камила Тогойбаева, объяснила, почему «Клооп» не согласен решением суда.

«В первую очередь, суд должен был исследовать все фактические обстоятельства по делу. Требовать от сторон дополнительных сведений или доказательств, дать правовую оценку представленным доказательствам и задавать вопросы», — сказала она.

Однако судья задала только один вопрос представительнице Центризбиркома и все. Судья апеллирует тем, что «Клооп» не предоставил доказательства. Однако юристы «Клоопа» отмечают, что все доказательства были предоставлены, но не были приняты во внимание.

«В своем решении суд должен был указать, почему он отдал предпочтение одним доказательствам по сравнению с другими и одни факты признал доказанными, а другие — недоказанными. Все вышесказанное свидетельствует о нарушении принципа объективного расследования», — считает Тогойбаева.

Работа наблюдателей «Клоопа»

На прошедших выборах в местные кенеши и референдум по изменению Конституции «Клооп» направил на избирательные участки по всей стране около 3000 наблюдателей.

Во время выборного процесса наблюдатели «Клоопа» зафиксировали 840 различных нарушений избирательного процесса.

Также «Клооп» нашёл сотни случаев расхождения между изначальными протоколами, которые выдает автоматическое считывающее устройство (АСУ), и окончательными протоколами, опубликованными уже на сайте Центризбиркома.

Референдум по новой Конституции стал следствием политического кризиса, который начался в Кыргызстане после парламентских выборов в 2020 году. Инициировал его нынешний президент Садыр Жапаров сразу же, как захватил власть.

Референдум признан состоявшимся, по данным ЦИК, большинство из пришедших на участки проголосовали за новую Конституцию. Итоги выборов пока не подведены.