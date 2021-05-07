В Свердловском районном суде Бишкека 7 мая прошло заседание по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В этом суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-прокурора Аиды Саляновой. Как сообщает издание 24.kg, предложение об отправке дела на новое рассмотрение выдвинула судья.

Она предложила отправить дело в Первомайский суд Бишкека. Однако адвокат Саляновой Рабига Садыкова была не согласна с таким предложением, так как разбирательство по делу находится на стадии завершения.

В итоге судья все же приняла решение передать дело Саляновой в Первомайский суд, где рассматривается аналогичное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Салянову обвиняют в причастности к освобождению Батукаева в 2013 году по поддельному диагнозу «лейкоз». По этому дело ее задержали в июне 2019 года.

Кроме этого, известно, что Салянова проходит фигуранткой по делу о незаконном продлении лицензии адвоката Алексея Елисеева — адвоката Максима Бакиева сына беглого президента. В пресс-службе Верховного суда сообщили журналисту «Клоопа», что это дело сейчас находится на новом рассмотрении в Ленинском районном суде.

По делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева проходит также бывший президент Алмазбек Атамбаев. В отношении Атамбаева дело было передано в Первомайский суд на новое рассмотрение по решению Верховного суда, которые было принято в ноябре 2020 года.

Фигурантами дела также проходят и другие чиновники, среди которых экс-глава Госслужбы исполнения наказаний и действующий депутат Зарылбек Рысалиев, экс-глава минздрава Динара Сагынбаева, а также бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов.

Дело о незаконном освобождении Батукаева было возобновлено весной 2019 года. Криминального авторитета освободили еще в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.