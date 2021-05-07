Председатель кабмина Улукбек Марипов подписал решение о том, что на компенсации медикам республики, которые пострадали от пандемии COVID-19, выделят из бюджета 243 млн сомов.

По информации пресс-службы кабмина, деньги пойдут на компенсации семьям погибших медиков и тем медработникам, кто заразился в «красных зонах» — это 1165 человек. При этом не уточняется, сколько из них — семьи погибших, а сколько — заразившихся на работе.

Решение о компенсациях подписано после того, как медики столицы и Чуйской области в середине апреля вышли на митинг, и требовали разобраться с выплатой компенсаций. Люди жаловались на бюрократию при работе с их заявлениями и на то, что выплаты пока получили в основном «те, кто имеет нужных знакомых». Кроме того, медики заверили, что аналогичные акции хотят провести и их коллеги в других областях страны.

Компенсации медикам

В мае 2020 года в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

За первые полгода компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников.

Медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию.

Кроме того, летом 2020 года тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об урезании компенсаций. Согласно ему, если медики, которые работают в красной зоне, заразятся COVID-19, то они получают по 75 тысяч сомов.

Семья умершего медика получит порядка 2 млн 800 тысяч сомов. Эти поправки начали работать с 1 января 2021 года.

В марте 2021 года минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов. Заявления на выплату компенсаций поступили также от семей 60 медиков, которые умерли от коронавируса, 32 из них было выплачено по 1 млн сомов.

Позже в правительстве сообщили, что с 1 апреля вдвое повышен базовый оклад семейных врачей и врачей общей практики. Для остальных категорий работников системы здравоохранения заработная плата с 1 июля будет увеличена на 50%, для технического и младшего обслуживающего персонала – на 40%. При этом, сами медики заявляют, что никакого повышения по сути не было, потому что власти лишили их надбавок.

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По данным Республиканского штаба, на 7 мая 2021 года по стране число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4478 случаев с начала пандемии. Семь человек инфицированы за последние сутки, двое из них работали в «красных зонах».

Число умерших от COVID-19 медработников к этому дню неизвестно. Однако известно, что уже выздоровели 4405 медработников.