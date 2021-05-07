Министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков на брифинге 7 мая сообщил, что в городской больнице №4 сейчас лечится сестра 12-летней Мадины Рахматжановой, погибшей во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

По словам Кармышакова, вместе с ней лечение проходит и ее мама, получившая тяжелое ранение.

«Она получила сквозное пулевое ранение в ногу. А ее мама получила тяжелое ранение, но усилиями наших врачей, она идет на поправку», — пояснил министр.

Кармышаков также передал слова пострадавших сообщил, что они получили огнестрельные ранения во время стрельбы с вертолета по нашим гражданам Кыргызстана.

12-летняя Мадина Рахматжанова жила в селе Лейлек Баткенской области на границе с Таджикистаном. Она погибла в результате вооруженного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном, попав под обстрел из миномета.

В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погибли 36, а пострадали 190 человек.

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля. Тогда около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Причиной этому послужили работы на водозаборе «Головной».

Ситуация обострилась уже 29 апреля когда военных двух стран применили оружие. Власти Кыргызстана и Таджикистана несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.