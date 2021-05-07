Журналист «Апреля» Канат Каниметов на своей странице в фейсбуке 7 мая сообщил, что в отношении него заведено уголовное дело по статье 119 «Мелкое хулиганство».

По словам Каниметова, он узнал об этом 7 мая от Комитета защиты журналистов (CPJ), когда ему показали скриншот уведомления от начальника Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД Жениша Жоробекова.

Фото: Фейсбук Каната Каниметова

«Чувствую себя героем романа Франца Кафки “Процесс”. Я, – мать его чёртов Йозеф К., и так же как и ему мне совершенно неизвестно, в чём меня обвиняют. По иронии судьбы, я узнал о том, что взят на карандаш в канун своего тридцатилетия», — написал журналист.

Искали милиционеры

Ранее сотрудники милиции разыскивали его в родном доме в Балыкчы, где сейчас живут его родственники. Тогда журналист предположил, что на него так «пытаются оказать давление».

«На каком основании проводят следственные мероприятия? В моем отношении уже возбуждено дело и только я об этом не знаю? Зачем они это делают? Я что, преступник? Я кого-то убил или ограбил? Я понимаю, что все это так или иначе связано с тем, что телеканал “Апрель” критикует действующий режим. И что? Теперь на каждого встречного-поперечного будете так давить?» — возмутился Каниметов.

Из-за этого CPJ отправлял запрос в МВД, ГКНБ и Иссык-Кульское УВД с просьбой дать разъяснения, почему в родной дом журналиста приходили милиционеры.

Вызывали на допрос

Канат Каниметов — журналист телеканала «Апрель», который активно освещал дело «Белизгейта», связанное с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым. 11 марта журналиста вызвали на допрос в ГКНБ в качестве свидетеля по этому делу. В период «Белизгейта» журналист работал на гостелеканале ОТРК.

После допроса журналист сообщил, что следователь угрожал ему уголовным делом.

«Есть все основания полагать, что ГКНБ копает и под меня тоже. Потому что мне задавали такие вопросы, которые обычно задают обвиняемым или свидетелям чей статус вскоре может измениться», — сказал тогда Каниметов.

Позже он сообщил, что юристы подали жалобу на действия следователя Госкомитета нацбезопасности, который его допрашивал, но суд их жалобу не удовлетворил.

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