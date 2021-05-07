Пресс-секретарь президента Галина Байтерек на своей странице в Фейсбуке объяснила, почему журналистам не сообщили о рабочей поездке Садыра Жапарова в Баткенскую область и «не взяли их с собой». Ранее журналисты также возмутились тем, что им запрещалось вести съёмки во время встреч Жапарова с местными жителями.

По словам Байтерек, встреча Жапарова была «не публичной и не для пира» — её задачей было «с глазу на глаз поговорить с местными жителями».

«Больше скажу, это была очень личная встреча. Садыру Нуркожоевичу было важно поговорить с баткенцами откровенно, услышать наболевшее, накипевшее. Конечно, это была нелегкая встреча. Надеюсь, вы понимаете, что не все эмоции нужно выставлять на показ, не все горести выносить на всеобщее обозрение. Да и не все люди, тем более оказавшиеся и пережившие такую ситуацию, хотели бы попадать в видеохронику, не все могли полностью открыться под прицелом камер и при большом количестве журналистов», — написала она.

Пресс-секретарь считает, что поездка была «важной, нужной и продуктивной». По её словам, не обошлось и без недопониманий — появились неизвестные молодые люди и пытались спровоцировать конфликтную ситуацию

«Жители сел, где проходили встречи и где они появлялись, их не знают и сами попросили не спекулировать на данную тему. Не время сейчас “хайповать”, самая главная задача на данный момент, не только прекратить конфликты, но и сделать все, чтобы их больше никогда не было», — сказала она.

Она также добавила, что поездка президента «была утверждена в последний момент» и СМИ об этом предупредить не успели.

О каком недопонимании идёт речь?

Байтерек вероятно говорит о том «недопонимании», которое возникло 6 мая на встрече президента с жителями Лейлекского района. На той встреч один из местных жителей Садырбек Саматов задал вопрос Жапарову о договорённостях правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по границе и уровне защиты приграничных сёл. Он также поинтересовался, почему встречу разрешили снимать только журналистам госканалов.

«Что это за запреты? Что вы хотите скрыть?» — спросил он.

Видео прерывается, когда Жапаров начинает отвечать на второй вопрос.

Местные жители сообщили ИА 24.kg, что им запретили пользоваться телефонами для осуществления фото- и видеосъемки*. По их словам, на встрече в основном пожилые люди задавали подготовленные вопросы, а после вопроса о границе чиновники назвали их провокаторами и невоспитанными.

* В пресс-службе президента 6 мая это запрет объяснили желание самого президента пообщаться с людьми «без пиара и популизма и чтобы потом это видео не использовали в провокационных целях».

В интервью журналисту Али Токтакунову Саматов сообщил, что на той встрече было много сотрудников ГКНБ в гражданском и после заданных вопросов его оттащили.

«Когда они начали нас называть провокаторами, меня с другом оттащили и телефон перестал снимать. Я лично слышал слова “провокаторы” и “воспитывали ли тебя родители”. Про воспитание, я уверен, сказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев», — сказал он.

Поездка в Баткен

Жапаров выехал в Баткенскую область 6 мая, чтобы встретиться с жителями, пострадавшими во время конфликта на кыргызско-таджикской границе.

На встрече с жителями приграничного села Максат глава государства пообещал восстановление разрушенных домов, социальных объектов и объектов бизнеса. Вместе с этим Жапаров заявил, что семьям погибших выплатят компенсации в размере 1 млн сомов.

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Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля. В тот день местные жители обеих стран забрасали друг-друга камнями. Причиной стали работы на водораспределительном участке Головной.

29 апреля ситуация обострилась и переросла в вооруженный конфликт. В этот же день Садыр Жапаров провёл оперативное совещание с членами правительства и назначил тогдашнего первого вице-премьер-министра Артёма Новикова главой рабочей группы по урегулированию и изучению сложившейся ситуации на кыргызско-таджикской госгранице. Новиков отправился в Баткен.

Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний ребёнок и 12-летняя девочка. Всего постарадали 189 человек.

Всего в ходе вооруженного конфликта с 28 апреля по 1 мая всего было разрушено 136 домов кыргызстанцев и 84 различных объекта.

Власти Таджикистана сообщили, что результате вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.