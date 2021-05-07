Специалистка по конституционному праву Сания Токтогазиева в своем фейсбуке заявила о том, что новую Конституцию, которую подписал 5 мая президент Садыр Жапаров, уже нарушили.

О чем говорит Токтогазиева?

Когда Жапаров только стал президентом и его команда вероломно нарушала нашу предыдущею конституцию можно было еще... Опубликовано Saniya Toktogazieva Пятница, 7 мая 2021 г.

По словам Токтогазиевой, нарушены несколько статей. Это сделал сам Жапаров, когда подписал указ о формировании кабмина и администрации президента.

«Согласно статье 89 Конституции 2021 года, председатель кабинета министров одновременно является руководителем администрации президента. Также статья 80 Конституции говорит, что парламент дает согласие на назначение председателя кабмина, его заместителей и членов кабинета министров», — отметила она.

Но вместо Марипова, которого назначили главой кабмина, главой администрации стал Суйунбек Касмамбетов. До этого он работал главой аппарата президента.

При этом нардепы не участвовали ни в выборе Улукбека Марипова в качестве главы кабмина ни в формировании самого кабмина. Указы 5 мая о назначении Марипова и его подчиненных Жапаров подписывал сам.

Что говорят в пресс-службе президента

Пресс-служба Жапарова пока не прокомментировала назначение Касмамбетова вместо Марипова. Но опубликовала разъяснение о том, почему депутаты не участвовали в формировании кабмина и в выборе его председателя.

Отмечается, что на референдуме народ голосовал не только за новую Конституцию, но и за остальные части Закона «О Конституции», который состоит из восьми статей. Конституция составляет первую статью этого закона, остальные семь представляют собой «переходные положения».

«В статье 1 данного Закона изложен текст Конституции Кыргызской Республики. Соответственно в статьях 2-8 Закона (переходные положения) регламентированы нормы, обеспечивающие стабильность, преемственность институтов власти и общества, вступление в силу самой Конституции», — поясняется в заявлении.

То есть сейчас в приоритетном порядке действует более не сама Конституция, а «переходные положения», прописанные в статьях со второй по восьмую. В них и прописано право президента самостоятельно формировать временно кабмин.

При этом посмотреть, что еще входит в положения закона, возможности нет. На сайте минюста информации об остальных его статьях нет.

Гражданам же предлагался для изучения и обсуждения только сам проект Конституции, который лишь малая часть закона. Весь же закон из восьми частей на обсуждение и ознакомление не предлагался, а только упоминался. Разъяснения, что Конституция это не весь закон, не поступало, и даже на сайте главы государства был прикреплен только проект текста Конституции.



В пдф-файле так же содержится только дата референдума, формулировка вопроса для избирателей и вариант ответа. Данных об остальных статьях закона нет.

В разъяснении говорится, что пока на свет не появятся конституционные законы о кабмине и выборах в парламент, которые должен создать и подписать президент, действующий парламент заняться не может участвовать в формировании кабмина. Это сможет сделать только новый созыв парламента. До этого же времени у руля будет кабмин, собранный президентом.

«Президент вправе и обязан был сформировать временно кабинет министров Кыргызстана по правилам закона, но не как это предусмотрено в Конституции», — отмечается в разъяснении.

Так же пресс-служба пояснила, что «употребление в указах президента о назначении членов кабинета министров термина “временно” не требуется».

«Ханституция»

Инициатор Конституционной реформы — нынешний президент Садыр Жапаров. Новый проект Конституции сразу окрестили «Ханституцией», потому что он сосредоточил всю власть в руках президента. Хотя документ и прошёл редакцию Конституционного совещания, членами которого были идейные сторонники Жапарова, юристы и эксперты называли документ сырым и недоработанным.

Однако 2 марта комитет по конституционному законодательству одобрил проект новой Конституции, хотя изначально этого заседания даже не было в повестке дня.

И уже 3 марта парламент принял законопроект о назначении референдума в первом чтении. Еще через несколько дней, 11 марта, депутаты большинством голосов проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. При этом в официальной повестке закон о назначении референдума по изменению Конституции указан не был. В итоге 11 апреля был проведен референдум по изменению Конституции.

Центризбирком 30 апреля признал референдум по смене Конституции от 11 апреля 2021 года состоявшимся. По данным ЦИК, референдум посетили 36,6% от числа граждан, которые могут голосовать.

Из них за новую Конституцию проголосовали 79,3%, против — 13,7% избирателей.

Теперь Кыргызстан должен в ближайшие месяцы будет изменить под новую Конституцию и новую форму правления почти что все законодательство, включая действующие кодексы.

Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс о проступках и Кодекс о нарушениях представят в Жогорку Кенеше в ближайшие недели. Их члены рабочей группы готовят за закрытыми от СМИ дверями.

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