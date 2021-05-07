Заместитель председателя кабинета министров, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков 7 мая сообщил, что представители строительных компаний на встрече с членами правительства предложили до 1 сентября построить дома для кыргызстанцев, лишившихся крова в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

От имени кабинета министров Кармышаков выразил благодарность представителям бизнеса, которые изъявили желание помочь пострадавшим.

От отметил, что по линии МЧС беженцы полностью обеспечены палатками для временного проживания.

«Президент поставил перед нами задачу построить дома для лишившихся крова. Мы с главой кабмина провели совещание с представителями бизнес-структур, в частности, строительных компаний. Они сами изъявили желание до 1 сентября построить дома и создать для пострадавших все необходимые коммунально-бытовые условия», — рассказал Кармышаков.

По его словам, все фирмы построят разное количество домов. Он отметил, что желающих помочь много,поэтому их нужно скоординировать и направить в нужное русло.

«Из республиканского бюджета дополнительно выделили 700 миллионов сомов, из них 200 миллионов направлены МЧС для восстановления разрушенных домов, остальные 500 миллионов — на восстановление других объектов», — подчеркнул замглавы кабмина.

Кармышаков заключил, что социальная инфраструктура будет восстанавливаться за счет республиканского бюджета.

Ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что каждая семья погибших в военном конфликте на кыргызско-таджикской границе получит по 1 млн сомов. Кроме того, содействие окажут и пострадавшим предпринимателям. Размер и вид помощи предпринимателям не указан. Не указаны и компенсации раненым в ходе конфликта.

С 6 мая Максат и другие пострадавшие села официально начали восстанавливать. Вместо получивших повреждения домов воздвигнут новые современные жилища, «строительные работы предполагается завершить в течение двух месяцев» [то есть к 6 июля]. Начинают восстанавливать и коммерческие, и социальные объекты.

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Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана в Баткенской области начался 28 апреля. Ночью 29 апреля было применено огнестрельное оружие, утром 29 апреля началась эвакуация местных жителей по обе стороны границы.

Вечером 29 апреля Садыр Жапаров опубликовал в соцсетях обращение к кыргызстанцам с призывом не поддаваться на провокации. Кроме того, он провел совещание по событиям на юге страны, после совещания в пострадавшую область направились глава МЧС Бообек Ажикеев и на тот момент еще первый вице-премьер-министр Артем Новиков.

При этом премьер-министра Улукбека Марипова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, секретаря Совета безопасности Рыскелди Мусаева, главы минобороны Таалайбека Омуралиева в стране не было.

Улукбек Марипов был в командировке в Татарстане, Мусаев улетел в Душанбе на встречу Совета министров обороны стран ОДКБ, там же был и Омуралиев. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев же улетел в Германию на лечение, но позже 30 апреля вернулся в страну и сразу прибыл в Баткенскую область.

На следующий день, 1 мая, главы Госкомитетов нацбезопасности Кыргызстана и Таджикистана 1 мая сообщили, что стороны достигли «принципиального согласия» и подписали протокол из четырех пунктов.

В частности, Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня и отводе войск. Сейчас уже несколько дней обстановку на границе профильные службы обоих государств расценивают как стабильную.

По информации минздрава Кыргызстана, в приграничном вооруженном конфликте погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

С начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

Власти Таджикистана официально объявили, что, по данным пресс-службы хукумата Согдийской области, в ходе столкновений с таджикской стороны погибли 19 человек, еще 87 получили ранения. При этом, в списке все погибшие значатся как жители различных районов, сколько из них военных, не уточняется.