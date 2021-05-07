Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что из-за проливных дождей в нескольких областях на юге страны сошли сели. Селевые потоки подтопили жилые дома, школы, автодороги и пахотные земли.

Баткенская область

По данным МЧС, в Кадамжайском районе Баткенской области из-за дождей 6 мая в 23:13 произошел прорыв дамбы №12 в 4-5 местах. Дамба находится в айыл окмоту Ак-Турпак в селе Орукзар.

Из-за прорыва дамбы возникла угроза затопления сел Кайтмас и Орүкзар. Около 1 500 местных жителей эвакуировали в безопасное место.

МЧС сообщило, что к утру 7 мая уровень воды снизился и люди вернулись в свои дома — угроза наводнения исчезла.

Фото: МЧС

Джалал-Абадская область

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области вода вышла из берегов реки Кара-Ункур, создав угрозу подтопления жилых домов в селах Карача и Кенеш.

Кроме этого, затопило часть дороги, ведущей в село Алтын-Кыя. В Ноокенском районе области селем подтопило 5 гектаров пахотных земель.

В Аксы вода из реки Падыша-Ата подтопила двор незаконно построенных жилых домов, а в Кербене подтоплены школа, детский сад, жилой дом, сарай, аптека и подвалы ряда домов.

В областном центре, городе Джалал-Абад, из-за обильного проливного дождя в ночь с 6 по 7 мая тоже подтопило дворы ряда домов и учреждений. Вода вышла из берегов селеотводного канала Сел-Арык.

Фото: МЧС

Ошская область

В Кара-Суйском районе Ошской области селевые потоки подтопили оборудование подстанции «Табачная».

В результате сотрудники ошского филиала Национальной электрической сети Кыргызстана оборудование подстанции отключили вручную. Электричество району пообещали дать в течении дня.

Во всех пострадавших селах сейчас ведутся работы по ликвидации последствий селей.