Девушка, которую два дня назад похитили в селе Лебединовка Аламединского района Чуйской области, вышла с семьей на связь.

Она сообщила, что уехала с парнем по своей воле — они встречались, но ее семья была против этих отношений. Также пропавшая попросила прощения у своих родителей.

«Мне стыдно за себя. Но, мама, вы же знаете как я его [молодого человека] люблю. Я постоянно об этом говорила. Не хочу, чтобы из-за этого все ругались… Я тоже этого хотела, он меня не похищал. С первых дней я плакала, просила вас рассказать отцу», — сказал отцу.

5 мая в УВД Чуйской области сообщили о похищении 26-летней Изат Курбановой. По информации, неизвестные мужчины примерно в 23:00 посадили ее в автомобиль марки «Тойота-Эстима» возле одного из супермаркетов в селе Лебединовка и скрылись в неизвестном направлении.

В ночь на 6 мая с заявлением обратилась сестра похищенной. Правоохранительные органы установили личность похитителя и выехали к нему домой, но оказалось, что дома он не появлялся несколько дней. Сейчас, несмотря на то, что Изат отправила видео семье, где говорит, что похищение прошло по ее воле, поиски и девушки, и парня, который ее похитил, милицией не прекращены.



Похищение девушек в Кыргызстане

В 2017 году был принят закон о привлечении к уголовной ответственности похитителей девушек для принудительного брака. Такое преступление предусматривает от 5 до 7 лет заключения под стражу. Для похитителей несовершеннолетних предусмотрено лишение свободы сроком от 7,5 до 10 лет и штраф в размере 200 тысяч сомов.

Очень часто похищенные девушки страдают от семейного насилия, а также нарушаются их права. История недавно похищенной и убитой Айзады Канатбековой вновь напомнила о проблеме похищения девушек и женщин.

Канатбекова была похищена 5 апреля в 17:00. Ее тело было найдено 7 апреля в машине, в поле между селами Арашан и Чокморов недалеко от Бишкека. Тело похитителя также было обнаружено в машине. Экспертиза показала, что девушку изнасиловали, она сопротивлялась, но не смогла защититься.

История Айзады напоминает трагическую судьбу Бурулай Турдалы кызы — Бурулай также страдала от человека, который преследовал ее. Впоследствии он похитил Бурулай и убил в здании милиции.

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