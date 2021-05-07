Глава министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев в интервью изданию Vesti.kg высказал свое мнение об урегулировании конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Бейшеналиев считает, что президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сделали все, чтобы этого конфликта не было.

«Многие оппоненты говорят: “Почему наш президент не дал приказ о применении оружия?” Если бы нашим военным дали приказ, то на сегодня была бы война. Она бы унесла жизни в десятикратном размере», — сказал глава минздрава.

Чиновник добавил, что у Кыргызстана и Таджикистана имеется на вооружении тяжелая артиллерия, и в случае ее применения «мы не смогли бы предотвратить большие потери».

«Война бы открылась в Средней Азии, Афганистан и другие государства тоже были бы подключены. Учитывая это, я считаю, что президент принял правильное решение не применять тяжелую артиллерию, а переговорным путем остановить [конфликт]», — считает Бейшеналиев.

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля. Тогда около 100-150 граждан Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. Причиной этому послужили работы на водозаборе «Головной».

Ситуация обострилась уже 29 апреля когда военных двух стран применили оружие. Власти Кыргызстана и Таджикистана несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Однако президент Садыр Жапаров собрал Совет безопасности только вечером 29 апреля. При этом в стране не было главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который возглавляет делегацию по приграничным вопросам. Также был за рубежом и премьер-министр Улукбек Марипов.

В результате, Жапаров отправил в Баткенскую область первого вице-премьер министра Артема Новикова.

Затем 30 апреля ряд чиновников, в том числе глава минздрава направились в приграничный район, чтобы помочь пострадавшим.

Об окончательном прекращении огня удалось сторонам удалось договорится 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая обе страны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По информации властей на 7 мая, в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области погибли 36, а пострадали 190 граждан Кыргызстана.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.