Пресс-служба аппарата президента 8 мая сообщила, что бывший замглавы ГКНБ Марат Иманкулов назначен секретарем Совета безопасности. Указ подписал президент Садыр Жапаров.

Ранее эту должность занимал Рыскелди Мусаев.

Кто такой Иманкулов?

61-летний Марат Иманкулов больше 20 лет проработал в структурах спецслужб Кыргызстана.

Он уже занимал пост секретаря Совета безопасности в 2010 году. Пробыл он там недолго – через четыре месяца орган был упразднен.

В декабре того же года он был назначен первым заместителем главы Госкомитета нацбезопасности. Однако он ушел с поста в августе 2011 года, чтобы баллотироваться на президентских выборах.

Тогда в президентской гонке выиграл Алмазбек Атамбаев (63%). Третье место по количеству голосов занял нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев (14,3%), а Иманкулов набрал всего 5,5 тысяч голосов избирателей.

В 2016 году Иманкулов заявил о политических гонениях на него и его семью из-за критики в адрес Абдиля Сегизбаева, занимавшего тогда пост председателя ГКНБ.

Иманкулов заявил, что его критика в адрес Сегизбаева стала причиной увольнения его брата Муратбека Иманкулова из спецслужб, также он заявил, что ГКНБ «руководят дилетанты».

«В руководстве люди, которые ни дня не работали в этой сфере, а сейчас они управляют такой серьезной структурой», – заявил он.

В ответ на критику ГКНБ опубликовали обращение ветеранов спецслужб Кыргызстана, в котором говорится о «клеветническом характере обвинений в адрес ГКНБ».