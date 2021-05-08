Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Четыре случая зафиксированы в Бишкеке, один — в Иссык-Кульской области и один в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 649 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 416 человек. В Таласской области новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 246;

Чуйская область — 110;

Иссык-Кульская область — 25;

Джалал-Абадская область — 15;

Ош — 10;

Нарынская область — 5;

Ошская область — 3;

Баткенская область — 2.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 98 079 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 308 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 91 267 пациентов.

За сутки среди медиков выявили семь новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 485 медработников, из которых выздоровели всего 4 417.

Также штаб сообщил, что на 8 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 653 пациента, из них 83 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 514 человек лечатся амбулаторно.