Таджикская служба Радио Свобода сообщила, что из Кыргызстана депортированы 42 человека с таджикскими паспортами. По их данным, большинство из них кыргызы, проживающие в Лахшском районе Таджикистана.

*В Лахшском (бывшем Джергетальском) районе на востоке Таджикистана проживает 57 тысяч человек, более 30 тысяч из них — кыргызы.

По словам председателя Лахшского района Файзулло Баротзода, власти Кыргызстана депортировали их 3,4 и 6 мая. Он заявил, что сам встретил их на таджикско-кыргызской границе.

«Все они сдали тест на коронавирус. Сейчас находятся у себя дома. Среди них была супружеская пара с ребенком, остальные студенты. У пятерых — двойное гражданство», — сообщил глава района Радио Озоди.

По словам одного из депортированных студентов, их отправили домой из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и сообщили, что они смогут вернуться обратно только после улучшения эпидемиологической ситуации.

Другой студент Некруз Аброров отметил, что в прошлом году ситуация с COVID-19 в Кыргызстане была более критической, но никто тогда и не думал депортировать их из страны.

В МВД Кыргызстана заявили, что в стране нет практики выдворения иностранных граждан из-за коронавируса.

«Выдворение может быть в случаях совершения преступления, других правонарушений, еще есть ряд причин. И то всегда по решению судебного органа. А у нас за последнее время такого не было. И откуда они эти списки взяли, нам неизвестно», — сказал «Настоящему Времени» главный инспектор пресс-службы ведомства Эрнис Осмонбаев.

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Депортация кыргызов из Таджикистана

Издание 24.kg 5 мая сообщило, что из Лахшского района прибыли 16 граждан с кыргызскими паспортами. Об этом журналистам сообщили их родственники.

По их словам, граждан Кыргызстана приглашают в акимиат и предлагают за месяц поменять кыргызский паспорт на таджикский, а при отказе просят покинуть страну.

«Но погранвойска Таджикистана не выпустили их детей, ссылаясь на решение о депортации только граждан Кыргызстана, а дети имеют таджикские документы. Сегодня узнали, что детей передали бабушкам и дедушкам, оставшимся в Таджикистане», — рассказали они.

При этом министерство внутренних дел Таджикистана опровергло информацию об усилении паспортного контроля в Лахшском районе в отношении этнических кыргызов.

«Никакого ужесточения паспортного контроля и выдворения граждан кыргызской национальности не было», — заявил пресс-секретарь МВД Нусратулло Махмадзода.

По словам главы Лахшского района, там проживают около 30 тысяч этнических кыргызов и некоторые из них имеют двойное гражданство, что противоречит законам Таджикистана.

«Начиная с 2015 года мы постоянно приглашаем этих граждан и просим определиться с гражданством. Власти никого не принуждают стать гражданином Таджикистана», — отметил глава местной администрации.

Задержания таджикистанцев в аэропортах Бишкека и Оша

Российская правозащитница Валентина Чупик, которая отстаивает права мигрантов из Центральной Азии, 4 мая заявила том, что после конфликта в приграничье Баткенской области граждан Таджикистана задерживают в аэропортах Бишкека и Оша.

В заявлении, распространенном на нескольких YouTube-каналах, Чупик сообщила, что граждан Таджикистана после конфликта стали дольше держать в аэропортах. Кроме того, их оскорбляют и предупреждают о возможной депортации.

«Большая просьба: сделайте что нибудь со своими служащими погранслужбы Кыргызстана в аэропортах [городов] Бишкек и Ош. У нас уже многочисленные обращения, это наносит вред межгосударственным отношениям», — заявила Чупик в своем обращении.

В Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана ответили, что слова Чупик не соответствуют действительности и являются «попыткой разжигания межнациональной розни».

«Пропуск граждан через госграницу Кыргызстана осуществляется в общем порядке без деления на гражданство, национальную, расовую и этническую принадлежность», — заявили в ведомстве.

Погранслужба также считает, что Чупик могли ввести в заблуждение лица, заинтересованные в дестабилизации обстановки.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран.

После переговоров 1 мая стороны договорились о прекращении огня и отводе войск. При этом, с начала конфликта Пограничные службы обеих стран обвиняют друг друга в инициировании вооруженного конфликта.

По информации минздрава Кыргызстана, в результате приграничного вооруженного конфликта погибли 36 человек, 189 человек получили ранения.

Кроме этого, с начала конфликта из приграничных сел Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 40 тыс человек. Также в ходе конфликта были разрушены более 100 жилых домов, пограничный пост, школа и детский сад.

Власти Таджикистана официально объявили о числе погибших и раненых в результате вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе только 6 мая. По их данным, погибли 19 человек, еще 87 получили ранения.

Фото на заглавной странице: Радио Озоди.