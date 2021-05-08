ДУМК сообщил, что Орозо айт в этом году отпразднуют 13 мая. Указанный день может сдвинуться на один день, в зависимости от новолуния.

В этом году мусульманский пост начался 13 апреля и составил ровно 30 дней. Иногда пост состоит из 30, иногда из 29 дней. Держать пост — одна из пяти обязанностей мусульман.

Муфтият пока не дал полную информацию о предстоящем айт намазе. Они заверили, что подробная информация будет предоставлена позже.

В прошлом году намаз на Орозо айт не читали в мечетях. Такое решение было принято, чтобы не распространять вирус COVID-19.

Начиная с 30 апреля в связи с эпидситуацией вступил временный запрет на проведение пятничного намаза и регистрацию на даават.

Кроме этого, запрет на проведение разговения в мечетях действует до сих пор. Говорилось, что эти меры останутся в силе пока стабилизируется эпидситуация.

Ранее в Духовном управлении мусульман Кыргызстана заявили, что больные коронавирусом могут не поститься, если у них плохое здоровье. Также они отметили, что во время поста можно получить вакцину от COVID-19. Они сказали, что это не нарушит пост, но они не несут ответственности за качество вакцины.