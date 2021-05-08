Пресс-служба Октябрьского райсуда Бишкека сообщила, что суд 7 мая решил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов в пользу государства.

По данным ведомства, иск подали граждане Айбек Сарыбаев, Нарис Калчаев, Аблас Жээнбеков и Кемелбек Кутманов. Они просили суд признать незаконным складирование отходов компании на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор в Кыргызстане. Суд полностью удовлетворил этот иск.

Кроме этого, суд постановил взыскать с компании государственную пошлину в размере 1,3 млрд сомов. Решение может быть обжаловано в Бишкекском горсуде в течение 30 дней.

Почти сразу после решения суда акции компании Centerra Gold Inc., частью которой является «Кумтор Голд Компани», упали на 30%. Кыргызстан владеет более 26% акций канадской золотодобывающей компании, являясь самым крупным держателем акций.

При этом, Centerra Gold Inc. 7 мая назвала требования заявителей необоснованными. Компания напомнила, что в 2017 году правительство Кыргызстана заключило Стратегическое соглашение об охране окружающей среды и развитию инвестиций, которое предусматривало освобождение компании от всех непогашенных претензий, включая возмещение ущерба, причиненного окружающей среде в результате складирования отходов на ледниках.

6 мая, парламент Кыргызстана принял законы, которые позволят ввести внешнее управление на Кумторе.

Инициатор законопроекта депутат Акылбек Жапаров заявил, что внешнего управленца будет назначать кабинет министров.

«Согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях, если компания в процессе своей деятельности создаст угрозу жизни и здоровью человека, или нанесет большой ущерб, то есть возможность на три месяца ввести временное внешнее управление на этом предприятии. Но в законодательстве не было прописано, как и кем вводится такое управление», — пояснил он.

Депутатская комиссия

В феврале 2021 года по инициативе фракции «Республика — Ата-Журт» была создана депутатская комиссия по проверке Кумтора. Руководителем комиссии был назначен депутат Акылбек Жапаров.

В начале марта в компании «Кумтор Голд Компани», которая управляется Centerra Gold Inc., заявили, что проверки депутатской комиссии и других госорганов мешают работе предприятия.

В обращении компании говорилось, что председатель госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора» депутат Акылбек Жапаров просит руководство компании «Кумтор Голд Компани» предоставить членам комиссии временный офис, оргтехнику и неограниченный доступ ко всем документам.

Также в обращении говорилось, что Жогорку Кенеш не имеет полномочий создавать комиссию, потому что ему осталось работать около четырех месяцев. Кроме того, в компании считают, что парламент должен выполнять «только чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции».

«Складывается впечатление, что в сегодняшних условиях компаниям нужно бросить свою основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится», — подчеркнули в организации.

Это не первая комиссия, созданная Жогорку Кенешем по проверке деятельности «Кумтора». После свержения президента Курманбека Бакиева народные избранники в 2012-2013 году создавали депутатскую и государственную комиссии по проверке золоторудного рудника. Ту комиссию возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров.

После проверки комиссия решила, что соглашение, подписанное во время Бакиева в 2009 году, «не соответствует интересам государства», и его следует пересмотреть. После продолжительных переговоров между правительством Кыргызстана и компанией Centerra Gold Inc. в 2017 году было подписано Стратегическое соглашение. Тогда компания согласилась увеличить выплаты на охрану окружающей среды.