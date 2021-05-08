Садырбек Саматов, Садыр Жапаров Элдияр Жээналиев. Коллаж: Kloop

6 мая президент Садыр Жапаров встретился с жителями села Кулунду Лейлекского района Баткенской области. На встрече двое мужчин — Элдияр Жээналиев и Садырбек Саматов — задали вопрос о предстоящем строительстве трассы, но президент назвал их провокаторами.

*Ранее стало известно о том, что Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о строительстве альтернативной дороги в анклав Ворух. Дорога должна соединить село Ходжа Аъло Исфаринского района с анклавом Ворух, строительство будет вестись за счет Таджикистана и Кыргызстана. Но дорогу будет использовать и обслуживать только таджикская сторона. Статус дороги будет определен отдельным соглашением между двумя странами.

В беседе с «Клооп» Жээналиев рассказал, что они вместе с Саматовым раздавали гумпомощь, когда услышали о предстоящей встрече и поспешили в Кулунду. На встрече они долго пытались дождаться микрофона, чтобы задать вопрос.

«Задавались подготовленные вопросы и звучали только похвальные речи. Те, кому передавали микрофон для того, чтобы задать вопрос, начинали хвалить. Свои личные вопросы люди не могли задать, так как почти половина участников была из числа тех, кто приехал вместе с президентом», — сказал Жээналиев.

Журналистам и местным жителям, которые принимали участие в встрече с президентом, запретили снимать на видео и фотографировать. Тем не менее вопрос, заданный Жээналиевым, сняли на камеру — пусть и скрытно.

«Они говорят, что соглашение подписано на основе протокола принятого в 1924-1927 году. В этом протоколе Ворух не является анклавом, никакой пользы для Лейлека там нет. Все эти слова насколько являются правдой? Когда Кыргызстан опубликует протокол? Во вторых, встречу разрешили снимать только госканалам. Зачем предпринимать такие меры? Что вы скрываете?» — спросил Жээналиев на встрече.

Он также раскритиковал охрану, выстроенную на дороге, начиная с Исфаны. Мужчина сказал: «Вы бы так охраняли (села) Максат и Арка».

«Иним (младший брат), официальные власти Таджикистана еще ни разу не назвали Ворух анклавом. У них тоже есть фейки, как и у нас. У них тоже есть оппозиция, такие же люди, которые хотят нарушить мир. Мы вчера провели переговоры, дорогу в Ворух указали принадлежащей Баткену. Для дороги мы выделили 2 километра 900 метров вдоль гор», — ответил президент.

В соцсетях распространяется видеоролик, где можно услышать, как молодые люди задают вопрос. Он снят до того момента, где начинает отвечать президент. В высланной «Клоопу» записи можно увидеть, как Жээналиев снова задает вопрос: «Получается коридор все-таки дали?».

Когда президент начал отвечать, глава ГКНБ дал знак своим сотрудникам и махнул рукой и те вывели мужчин с места собрания.

«С этого момента видео отключилось. Когда нас выводили, между жителями и сотрудниками силовых органов возник спор. Народ не хотел нас отпускать, а силовые структуры забрали нас, несмотря на сопротивление. Позже мы узнали, что Жапаров назвал нас провокаторами, а Ташиев сказал, что у нас нет воспитания», — сказал он.

На встрече присутствовал журналист «Азаттыка» Айбек Бийбосунов — он подтвердил, что президент назвал Жээналиева и его друга провокаторами.

По словам Жээналиева, после встречи местные жители одобрительно к ним отнеслись и сказали, что они задавали правильные вопросы.

Ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, во время встречи с местными жителями, по вопросам передачи Кемпир-Абадского водохранилища, также назвал критикующих его работу провокаторами и предупредил, что они будут нести ответственность.