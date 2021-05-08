Первомайский райсуд 8 мая постановил, что постановил лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов останется под стражей до 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По их данным, политик будет содержаться в СИЗО-1 ГСИН при минюсте.

Молдокматов был задержан и водворен в ИВС 6 мая. Ему предъявили обвинение по статье «Захват зданий и сооружений» во время октябрьских событий 2020 года.

Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным. По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали.

Уже будучи в ИВС Молдокматов написал письмо. В нем он раскритиковал действия президента Садыра Жапарова. Политик добавил, что после этого задержания положение страны не станет лучше, а «будет лишь на одного человека меньше среди тех, кто критикует власть».

Кто такой Молдокматов?

Жениш Молдокматов — бывший лидер партии «Замандаш», которая баллотировалась на парламентских выборах 2020 года. Политик активно участвовал в октябрьских событиях, когда сменилась власть в Кыргызстане. Он был в числе тех, кто призывал вернуться в правовое русло.

Позже Молдокматов выступал против новой Конституции, которую предложил президент Садыр Жапаров. Он создал центр «Против Ханституции» вместе с гражданским активистом Тилекматом Куреновым и организовывал митинги против Ханституции.

Вскоре после этого, 16 марта, Куренова задержали, а 26 апреля Куренова отпустили под домашний арест.

5 мая Молдокматов и Куренов направили видеообращение президенту Садыру Жапарову. К нему они прикрепили видеоролики, которые «подтверждают», что огонь на пункте «Головной» в селе Кок-Таш первыми открыли с таджикской стороны.

В обращении Молдокматов потребовал отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и главы МВД Уланбека Ниязбекова. По его словам, своим высказыванием об отказе от возмещения ущерба от Таджикистана, Ташиев превысил свои должностные полномочия.

«На сегодняшний только один человек из государственных служащих может сказать такое — и это президент. Или Камчыбек Ташиев президент? Или Ташиеву разрешил Жапаров? Если он разрешил, покажите официальное разрешение, оформленное на бумаге», — заявил Молдокматов.

Читать еще: