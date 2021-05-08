Жогорку Кенеш на заседании 6 мая принял сразу в трех чтениях поправки в некоторые законодательные акты в сфере корпоративного управления – в закон «Об акционерных обществах» и Уголовный кодекс.
Этот законопроект даст возможность правительству вмешаться в административно-хозяйственную деятельность общества, если она создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии, и концессионер* не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы.
Таким образом, документ предусматривает временное внешнее государственное управление финансовыми, организационно-распорядительными, кадровыми и другими решениями компании.
*Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
Концессионное соглашение — форма государственно-частного партнёрства, вовлечение частного сектора в эффективное управление государственной собственностью на взаимовыгодных условиях.
Инициаторами законопроекта являются депутаты Акылбек Жапаров и Бактыбек Турусбеков.
По итогам голосования за законопроект из 100 зарегистрированных депутатов проголосовало 98 человек, против – 2 человека.
Изначально законопроекта не было в повестке дня, но депутат Жапаров от имени госкомиссии по Кумтору** попросил спикера парламента Таланта Мамытова включить в повестку дня данный законопроект.
«Просим принять дополнения и изменения в закон об акционерных обществах и в Уголовный кодекс сегодня в трех чтениях. На нашем комитете по экономической и фискальной политике опросным путем закончили, мы с Гульшат Кадыровной один раз пересмотрели редакцию. Даст Бог, лидеры 6 фракций ЖК поддержали. Просим включить в повестку дня и поставить на голосование», – обратился Жапаров.
**В феврале 2021 года по инициативе фракции «Республика — Ата-Журт» была создана депутатская комиссия по проверке Кумтора. Руководителем комиссии был назначен депутат Акылбек Жапаров.
В начале марта в компании «Кумтор Голд Компани», которая управляется Centerra Gold Inc., заявили, что проверки депутатской комиссии и других госорганов мешают работе предприятия. В обращении компании говорилось, что председатель госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора» депутат Акылбек Жапаров просит руководство компании «Кумтор Голд Компани» предоставить членам комиссии временный офис, оргтехнику и неограниченный доступ ко всем документам.
Также в обращении говорилось, что Жогорку Кенеш не имеет полномочий создавать комиссию, потому что ему осталось работать около четырех месяцев. Кроме того, в компании считают, что парламент должен выполнять «только чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции».
«Складывается впечатление, что в сегодняшних условиях компаниям нужно бросить свою основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится», — подчеркнули в организации.
Это не первая комиссия, созданная Жогорку Кенешем по проверке деятельности «Кумтора». После свержения президента Курманбека Бакиева народные избранники в 2012-2013 году создавали депутатскую и государственную комиссии по проверке золоторудного рудника. Ту комиссию возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров. После проверки комиссия решила, что соглашение, подписанное во время Бакиева в 2009 году, «не соответствует интересам государства», и его следует пересмотреть. После продолжительных переговоров между правительством Кыргызстана и компанией Centerra Gold Inc. в 2017 году было подписано Стратегическое соглашение. Тогда компания согласилась увеличить выплаты на охрану окружающей среды.
Как проходило обсуждение?
Депутат Жапаров во время обсуждения законопроекта в парламенте заявил, что документ касается лишь тех горнодобывающих компаний, которые работают на основании концессионного соглашения.
«Согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях, если компания в процессе своей деятельности создаст угрозу жизни и здоровью человека, или нанесет большой ущерб, то есть возможность на три месяца ввести временное внешнее управление на этом предприятии. Но в законодательстве не было прописано, как и кем вводится такое управление. Мы предлагаем обозначить, что выбирать внешнего управленца будет кабинет министров, а также вводим наказание сроком на 5-7 лет, если компания воспротивится введению внешнего управления», ‒ пояснил парламентарий.
Он отметил, что в Кыргызстане существует лишь одно такое предприятие. Депутат Дастан Бекешев спросил, касается ли данный законопроект «Кумтора».
«Я специально не называю. Если вы хотите называть, говорите», – ответил Жапаров.
Тогда Бекешев сказал, что было бы хорошо, если бы специальный закон вывели, не трогая закон об акционерных обществах. Жапаров ответил, что других компаний это не коснется, так как в 3 статье законопроекта написано, что «изменения, предусмотренные законом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях».
Депутат Бекешев спросил, не будет ли негативного влияния, если Кыргызстан на мировом уровне назовут рейдером.
«Мы не знаем, какая будет реакция на международном уровне, но по нашим законам мы сами принимаем законы и имеем полную возможность реализовывать», – ответил Жапаров.
Депутат также отметил, что сейчас в суде рассматривается экологический иск в отношении «Кумтора» на 3 млрд 200 млн долларов. Он сказал, что за период работы на руднике «погибло 19 человек, но дела были закрыты после денежных выплат, хотя некоторые уголовные дела сейчас возобновляются вновь».
Бекешев спросил, кто будет выбирать внешнего управляющего от государства и по какому критерию. Жапаров ответил, что по закону его будет выбирать кабинет министров. По его словам, правительство получит право самому утвердить положение и критерии.
Бекешев сказал, что было бы хорошо, если бы расписали критерии того, что у кандидата должно быть финансовое и юридическое образование.
«Вы сами знаете, очень мало людей, которые могут управлять такими крупными компаниями. А какой у них опыт, какая специальность на международном уровне четко указано. К внешнему управляющему будут требования, не ниже, чем на международном уровне», – ответил Жапаров.
Что означает сам законопроект?
Согласно законопроекту, существующий закон об акционерных обществах будет дополнен еще одной статьей. В ней написано, что в случае, если компания нарушает требования охраны недр, установленные законом нормы экологической и промышленной безопасности, или создает угрозу жизни людей, проживающих в зоне влияния работ, но при этом не принимает никаких мер по устранению ущерба, то «полномочия органов управления общества приостанавливаются на срок приостановления действия прав пользования недрами».
В таких случаях органам управления компании запретят принимать решения по административно-хозяйственной и финансовой деятельности, кроме решений, связанных с устранением угрозы жизни или здоровью людей.
«В целях обеспечения продолжения экономической деятельности общества Кабинетом министров вводится временное внешнее управление на срок действия решения о приостановлении права пользования недрами», – написано в законопроекте.
Временного внешнего управляющего назначает глава кабмина, им может быть назначено как физическое лицо, так и юридическое лицо. Внешнему управляющему дадут полномочия исполнительного органа компании, и он будет управлять всеми ее банковскими счетами «независимо от юрисдикции обслуживающего банка».
При этом в документе отмечено, что при внешнем управлении зарплаты сотрудникам среднего звена и ниже должны выдаваться без задержек. Для этого внешний управляющий может распоряжаться финансовыми средствами компании, а реальным органам управления запрещается этому воспрепятствовать.
«В период временного внешнего управления обществом, общее собрание акционеров и совет директоров не имеют права вмешиваться в текущее управление обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или иные любые указания в виде просьбы или рекомендации временному внешнему управляющему», – написано в законопроекте.
При нарушении этого закона нарушитель наказывается лишением свободы Ⅲ категории – от пяти до семи с половиной лет.
В справке-обосновании к законопроекту его целью заявлено «обеспечение устранения нарушений в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, обеспечение безопасности жизни людей, проживающих в зоне влияния опасных для жизни работ».
«Встречаются случаи, когда недобросовестные компании систематически нарушают требования в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, влекущие угрозу жизни и здоровья людей. Недобросовестное отношение к требованиям законодательства наносит ущерб экологии и здоровью населения», – написано в документе.
Инициаторы отмечают, что по другому воздействовать на компанию для устранения нарушений оказалось недостаточно эффективно. Поэтому введение внешнего управления на период приостановления права пользования недрами будет гарантией того, что он устранит возникшую угрозу.
В справке обосновании написано, что в законе о недрах предусмотрены случаи, когда государство может приостановить право пользования недрами на срок до 3 месяцев:
1) нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающие угрозу жизни людей, проживающих в зоне влияния работ;
2) непредоставление отчетов о выполнении геологических, горных работ и отчетов о движении запасов полезных ископаемых в сроки, или предоставления отчетов, содержащих недостоверные сведения;
4) невыполнения требований по аккумулированию средств для рекультивации земельного участка;
5) нарушения сроков оплаты бонуса и/или лицензионных платежей;
6) неуведомление уполномоченного госоргана по недропользованию в установленный срок о смене участников лицензиата (юридического лица), если при смене компания по налоговому законодательству должна выплатить бонус.
Кроме того, в документе написано, что правительство в двухмесячный срок должно принять меры, вытекающие законопроекта.
«Правительство свои актом должно определить порядок введения временного внешнего управления после приостановления права пользования недрами, а также привести свои нормативные правовые акты в соответствие с предлагаемым законопроектом», – написано в справке-обосновании.
Инициаторы добавили, что по результатам общественного обсуждения замечаний и предложений к законопроекту не поступило.
По их данным, проект не противоречит нормам местного законодательства, и международных договорам, участницей которых является Кыргызстан. Кроме того, его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат из госбюджета.
Реакция Centerra Gold
Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold*** отреагировала на принятие законопроекта в парламенте и 8 мая опубликовала заявление.
Компания пояснила, что ознакомлена с ситуацией и ей известно о «других законопроектах и постановлениях в Кыргызстане, которые стремятся подорвать пересмотренные соглашения по Кумтору от 2009 года». При этом, компании неизвестно, на какой стадии эти проекты.
Согласно заявлению, Стратегическое соглашение предусматривало освобождение Centerra Gold и «Кумтор Голд Компани»y от всех неурегулированных на данный момент претензий, включая возмещение ущерба, который якобы нанесен окружающей среде из-за хранения производственных отходов на ледниках.
Кроме того, Centerra Gold получила результаты налоговых проверок, проведенных Госналоговой службой в 2015–2020 годах. По предварительной информации, «Кумтор Голд Компани» обязали уплатить дополнительные $170 млн на тех же основаниях, что и предыдущие налоги, полученные компанией за удержание дивидендов, отчислений от зарплаты и взносов на соцстрахование.
В компании отметили, что не ясно, пересекаются ли суммы, указанные в последних результатах аудита, с ранее заявленными цифрами.
Согласно заявлению, «Кумтор Голд Компани» строго соблюдает законы и соглашения. Экологические показатели Кумтора соответствуют международным стандартам, и прошли многократный аудит, в том числе, собственным консультантом правительства Кыргызстана.
«Компания извлекла выгоду из тесного и конструктивного диалога с властями Кыргызстана в течение почти 30 лет работы рудника Кумтор. Centerra по-прежнему намерена продолжать сотрудничать в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года, которые предусматривают разрешение всех споров в международном арбитраже, если потребуется», — подчеркнули в компании.
В Centerra Gold заключили, что нельзя гарантировать, что нынешние или будущие юридические требования по уплате госпошлины, применение законов к руднику Кумтор и другие претензии могут быть решены без воздействия на компанию.
***Кумтор — самое крупное золоторудное месторождение в Кыргызстане. Его площадь составляет 26,3 тысячи гектаров. Разработкой рудника с 1992 года занимается канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций этого предприятия, являясь самым крупным держателем акций. На фоне происходящего акции Centerra Gold Inc., частью которой является «Кумтор Голд Компани», упали на 30%.
Реакция общества и бизнеса
Международный деловой совет* (МДС) 7 мая распространил заявление в связи с принятием этого законопроекта в парламенте. В нем отмечено, что документ «позволяет при определенных обстоятельствах предоставить правительству полный контроль над деятельностью определенного субъекта».
МДС подчеркнул, что изменения, вносимые законопроектом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора. На таких условиях в Кыргызстане работает только одно предприятие — «Кумтор Голд Компани».
«Ознакомившись с текстом законопроекта из СМИ, мы были шокированы, и восприняли это как незаконное произвольное решение с далеко идущими негативными последствиями. Это приведет к возможным перебоям в функционировании рудника, нарушениям технической безопасности, к коррупционным проявлениям в кадровой политике, финансовых потоках, а также к многомиллиардным разбирательствам в арбитражном порядке. Потому что нарушаются соглашение 2009 года и другие нормы закона», — сказал глава МДС Аскар Сыдыков.
В организации заявили, что управление сложнейшим высокогорным рудником, стратегическим для страны производством «ни в коем случае нельзя доверять внешнему госуправленцу, каким бы качественным он ни был».
Согласно заявлению, предыдущий опыт и мировая практика показывают, что это может привести к «выводу активов из компании, нарушению бесперебойной работы и другим долгосрочным опасным последствиям».
«В законопроекте речь идет о приостановлении права пользования недрами. Однако в случае остановки деятельности рудника есть вероятность движения горных пород, обвалов, затоплений и других технологических последствий», – отметили в МДС.
Международный деловой совет также обратил внимание на процедурные нарушения при принятии законопроекта.
«Согласно основополагающим принципам права, закон не должен быть направлен на определенных лиц, и недопустимо его применение к одному определенному юридическому лицу. В целом в принятии законопроекта бизнес увидел очень много процедурных нарушений. Создается очень тревожный прецедент, когда при желании государство может получить контроль над любой, даже крупнейшей компанией страны. Это дает сигнал инвесторам, что никакая компания не может считать себя защищенной законом и соглашениями с государством», – подчеркнули в МДС.
В организации выразили сожаление, что парламент принял «такой спорный» законопроект в трех чтениях без обсуждения, за несколько часов, «о чем свидетельствуют высказывания некоторых депутатов».
«Очень надеемся, что глава государства прислушается к мнению бизнес-сообщества и не подпишет этот закон», — сказал глава бизнес-ассоциации Сыдыков.
Он отметил, что в недавнем указе президента планируется запуск новых горнодобывающих проектов в стране со 100-процентной долей участия государства. По его словам, «ни один добросовестный инвестор на такие условия не пойдет».
По мнению главы МДС, нужно обратить внимание не только на ситуацию с Кумтором, но в целом на дальнейшее развитие отрасли, потому что она дает более 20% годового бюджета и имеет большой потенциал для дальнейшего роста.
Для экономики и в целом для страны очень важно обеспечить следование всем нормам закона, гарантировать защиту бизнеса и инвестиций, верховенства права и оказать максимальную помощь субъектам экономики и частному сектору для выхода из экономического кризиса, создания рабочих мест и в целом социально-экономической стабильности в стране.
Ранее депутат Дастан Бекешев писал об этом законопроекте в своем твиттере. По его словам, из-за его принятия «на международном уровне наша страна будет называться рейдером».
«Представляете какой начнется отток капитала. Этот законопроект даст сигнал всем серьезным компаниям держаться подальше от нашей страны», – написал он.
Бекешев также написал о том, как в парламенте были нарушены процедуры принятия законопроекта.
«Забудьте про общественные обсуждения законопроектов. Сегодня притащили законопроект, зарегистрировали, подписали опросным путем решение Комитета и в трёх чтениях приняли на заседании. По ходу ещё редактировали, меняли, исправляли. […] Никто законопроект не читал. Мне дали в одном варианте, а он был принят в другом варианте», – написал он.