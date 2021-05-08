Как проходило обсуждение?

Депутат Жапаров во время обсуждения законопроекта в парламенте заявил, что документ касается лишь тех горнодобывающих компаний, которые работают на основании концессионного соглашения.

«Согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях, если компания в процессе своей деятельности создаст угрозу жизни и здоровью человека, или нанесет большой ущерб, то есть возможность на три месяца ввести временное внешнее управление на этом предприятии. Но в законодательстве не было прописано, как и кем вводится такое управление. Мы предлагаем обозначить, что выбирать внешнего управленца будет кабинет министров, а также вводим наказание сроком на 5-7 лет, если компания воспротивится введению внешнего управления», ‒ пояснил парламентарий.

Он отметил, что в Кыргызстане существует лишь одно такое предприятие. Депутат Дастан Бекешев спросил, касается ли данный законопроект «Кумтора».

«Я специально не называю. Если вы хотите называть, говорите», – ответил Жапаров.

Тогда Бекешев сказал, что было бы хорошо, если бы специальный закон вывели, не трогая закон об акционерных обществах. Жапаров ответил, что других компаний это не коснется, так как в 3 статье законопроекта написано, что «изменения, предусмотренные законом, распространяются на акционерные общества, реализующие свое право пользования недрами на основе концессионного договора согласно закону о концессиях и концессионных предприятиях».

Депутат Бекешев спросил, не будет ли негативного влияния, если Кыргызстан на мировом уровне назовут рейдером.

«Мы не знаем, какая будет реакция на международном уровне, но по нашим законам мы сами принимаем законы и имеем полную возможность реализовывать», – ответил Жапаров.

Депутат также отметил, что сейчас в суде рассматривается экологический иск в отношении «Кумтора» на 3 млрд 200 млн долларов. Он сказал, что за период работы на руднике «погибло 19 человек, но дела были закрыты после денежных выплат, хотя некоторые уголовные дела сейчас возобновляются вновь».

Бекешев спросил, кто будет выбирать внешнего управляющего от государства и по какому критерию. Жапаров ответил, что по закону его будет выбирать кабинет министров. По его словам, правительство получит право самому утвердить положение и критерии.

Бекешев сказал, что было бы хорошо, если бы расписали критерии того, что у кандидата должно быть финансовое и юридическое образование.

«Вы сами знаете, очень мало людей, которые могут управлять такими крупными компаниями. А какой у них опыт, какая специальность на международном уровне четко указано. К внешнему управляющему будут требования, не ниже, чем на международном уровне», – ответил Жапаров.

Что означает сам законопроект?

Согласно законопроекту, существующий закон об акционерных обществах будет дополнен еще одной статьей. В ней написано, что в случае, если компания нарушает требования охраны недр, установленные законом нормы экологической и промышленной безопасности, или создает угрозу жизни людей, проживающих в зоне влияния работ, но при этом не принимает никаких мер по устранению ущерба, то «полномочия органов управления общества приостанавливаются на срок приостановления действия прав пользования недрами».

В таких случаях органам управления компании запретят принимать решения по административно-хозяйственной и финансовой деятельности, кроме решений, связанных с устранением угрозы жизни или здоровью людей.

«В целях обеспечения продолжения экономической деятельности общества Кабинетом министров вводится временное внешнее управление на срок действия решения о приостановлении права пользования недрами», – написано в законопроекте.

Временного внешнего управляющего назначает глава кабмина, им может быть назначено как физическое лицо, так и юридическое лицо. Внешнему управляющему дадут полномочия исполнительного органа компании, и он будет управлять всеми ее банковскими счетами «независимо от юрисдикции обслуживающего банка».

При этом в документе отмечено, что при внешнем управлении зарплаты сотрудникам среднего звена и ниже должны выдаваться без задержек. Для этого внешний управляющий может распоряжаться финансовыми средствами компании, а реальным органам управления запрещается этому воспрепятствовать.

«В период временного внешнего управления обществом, общее собрание акционеров и совет директоров не имеют права вмешиваться в текущее управление обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или иные любые указания в виде просьбы или рекомендации временному внешнему управляющему», – написано в законопроекте.

При нарушении этого закона нарушитель наказывается лишением свободы Ⅲ категории – от пяти до семи с половиной лет.

В справке-обосновании к законопроекту его целью заявлено «обеспечение устранения нарушений в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, обеспечение безопасности жизни людей, проживающих в зоне влияния опасных для жизни работ».

«Встречаются случаи, когда недобросовестные компании систематически нарушают требования в сфере охраны недр, экологической и промышленной безопасности, влекущие угрозу жизни и здоровья людей. Недобросовестное отношение к требованиям законодательства наносит ущерб экологии и здоровью населения», – написано в документе.

Инициаторы отмечают, что по другому воздействовать на компанию для устранения нарушений оказалось недостаточно эффективно. Поэтому введение внешнего управления на период приостановления права пользования недрами будет гарантией того, что он устранит возникшую угрозу.

В справке обосновании написано, что в законе о недрах предусмотрены случаи, когда государство может приостановить право пользования недрами на срок до 3 месяцев:

1) нарушения требований охраны недр, экологической и промышленной безопасности, создающие угрозу жизни людей, проживающих в зоне влияния работ;

2) непредоставление отчетов о выполнении геологических, горных работ и отчетов о движении запасов полезных ископаемых в сроки, или предоставления отчетов, содержащих недостоверные сведения;

4) невыполнения требований по аккумулированию средств для рекультивации земельного участка;

5) нарушения сроков оплаты бонуса и/или лицензионных платежей;

6) неуведомление уполномоченного госоргана по недропользованию в установленный срок о смене участников лицензиата (юридического лица), если при смене компания по налоговому законодательству должна выплатить бонус.

Кроме того, в документе написано, что правительство в двухмесячный срок должно принять меры, вытекающие законопроекта.

«Правительство свои актом должно определить порядок введения временного внешнего управления после приостановления права пользования недрами, а также привести свои нормативные правовые акты в соответствие с предлагаемым законопроектом», – написано в справке-обосновании.

Инициаторы добавили, что по результатам общественного обсуждения замечаний и предложений к законопроекту не поступило.

По их данным, проект не противоречит нормам местного законодательства, и международных договорам, участницей которых является Кыргызстан. Кроме того, его принятие не потребует дополнительных финансовых затрат из госбюджета.

Реакция Centerra Gold

Канадская золотодобывающая компания Centerra Gold*** отреагировала на принятие законопроекта в парламенте и 8 мая опубликовала заявление.

Компания пояснила, что ознакомлена с ситуацией и ей известно о «других законопроектах и постановлениях в Кыргызстане, которые стремятся подорвать пересмотренные соглашения по Кумтору от 2009 года». При этом, компании неизвестно, на какой стадии эти проекты.

Согласно заявлению, Стратегическое соглашение предусматривало освобождение Centerra Gold и «Кумтор Голд Компани»y от всех неурегулированных на данный момент претензий, включая возмещение ущерба, который якобы нанесен окружающей среде из-за хранения производственных отходов на ледниках.

Кроме того, Centerra Gold получила результаты налоговых проверок, проведенных Госналоговой службой в 2015–2020 годах. По предварительной информации, «Кумтор Голд Компани» обязали уплатить дополнительные $170 млн на тех же основаниях, что и предыдущие налоги, полученные компанией за удержание дивидендов, отчислений от зарплаты и взносов на соцстрахование.

В компании отметили, что не ясно, пересекаются ли суммы, указанные в последних результатах аудита, с ранее заявленными цифрами.

Согласно заявлению, «Кумтор Голд Компани» строго соблюдает законы и соглашения. Экологические показатели Кумтора соответствуют международным стандартам, и прошли многократный аудит, в том числе, собственным консультантом правительства Кыргызстана.

«Компания извлекла выгоду из тесного и конструктивного диалога с властями Кыргызстана в течение почти 30 лет работы рудника Кумтор. Centerra по-прежнему намерена продолжать сотрудничать в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года, которые предусматривают разрешение всех споров в международном арбитраже, если потребуется», — подчеркнули в компании.

В Centerra Gold заключили, что нельзя гарантировать, что нынешние или будущие юридические требования по уплате госпошлины, применение законов к руднику Кумтор и другие претензии могут быть решены без воздействия на компанию.

***Кумтор — самое крупное золоторудное месторождение в Кыргызстане. Его площадь составляет 26,3 тысячи гектаров. Разработкой рудника с 1992 года занимается канадская компания Centerra Gold Inc. Кыргызстан владеет 26% акций этого предприятия, являясь самым крупным держателем акций. На фоне происходящего акции Centerra Gold Inc., частью которой является «Кумтор Голд Компани», упали на 30%.