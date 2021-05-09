Президент Садыр Жапаров 6 мая дал интервью турецкому телеканалу TRT Avaz. Он рассказал о конфликте на кыргызско-таджикской границе, о президентской форме правления, о кыргызско-турецких отношениях и о себе. «Клооп» подготовил краткий пересказ интервью президента.

О конфликте на кыргызско-таджикской границе

Жапаров отметил, что на сегодняшний день комиссии двух государств ведут переговоры по делимитации и демаркации госграниц.

«Мы надеемся, что в скором времени мы закончим уточнять наши границы и поставим подписи. Приграничные конфликты продолжатся, если не поставить точку в вопросе границ», — заявил он.

По его словам, почти все тюркские страны, особенно Турция, поддержали Кыргызстан в сложившейся ситуации.

О форме правления

Жапаров заявил, что народ Кыргызстана видел почти все формы правления: президентскую, парламентскую и парламентско-президентскую.

«Однако ни одна форма правления не принесла Кыргызстану ничего хорошего. Мировое сообщество и кыргызстанцы, живущие в стране, в конце концов поняли, что власть должна централизованной. В последние десять лет у нас были три разные ветви власти: у парламента была своя власть, у правительства своя, и у президента своя. Новая Конституция соединила власть воедино, особенно правительство и президента. Парламент стал законодательным органом, который следит за исполнением законов», — сказал он.

Об экономике

По словам Жапарова, экономика Кыргызстана сильно упала за последние 30 лет.

«На сегодня наша экономика в тяжелом состоянии. Но мы разработали стратегию на ближайшие пять лет. Мы надеемся, что в течение двух-трех лет мы выйдем из экономического кризиса», — сказал он.

О кыргызско-турецких отношениях

Президент заявил, что отношения между Кыргызстаном и Турцией в последние годы похолодели из-за бывшего руководства страны, которое вмешалось в отношения России и Турции и показала себя не с лучшей стороны.

«Я убежден, что в скором времени отношения между Кыргызстаном и Турцией вернутся на самый высший уровень. Издревле мы братские народы, нас соединяет тысячелетняя история», — считает Жапаров.

Он подчеркнул, что отныне права турецких инвесторов и бизнесменов в Кыргызстане будет защищать специальное министерство.

Также Жапаров отметил, что будет всячески способствовать работе Кыргызско-Турецкого университета «Манас», который «в последние годы испытывает трудности».

Кроме того, Жапаров предложил телеканалу TRT Avaz сотрудничать с ОТРК.

«Я бы создал все условия для того, чтобы ОТРК сотрудничал с TRT и также транслировался в 30 странах», — сказал президент в интервью.

О коронавирусе

Жапаров рассказал турецкому телеканалу о том, что в Кыргызстане коронавирус лечат с помощью народной медицины.

«Мы ищем разные пути выхода из кризиса COVID-19. В том числе используем народные методы лечения, поэтому в этом году не будет паники, как в прошлом году», — заявил президент.

О ресурсах

Президент считает, что для развития страны в первую очередь важны природные ресурсы, затем туризм. А на третьем месте — инвесторы.

«Мы сейчас проводим ревизию по всем нашим полезным ископаемым. Смотрим на то, где мы сами будем разрабатывать [месторождения], где совместно с другими компаниями», — отметил Жапаров.

Также он добавил, что для того, чтобы развивать туризм в Кыргызстане, нужно улучшить сервис. В его планах отправить кыргызстанцев в развитые страны, чтобы они обучились сервису.

О себе

«Я предчувствовал, что стану президентом еще 7-8 лет назад, когда впервые попал за решетку. Меня посадили на ровном месте, я был невиновен. Тогда у меня появилась мечта — вытащить страну из болота», — рассказал Жапаров.

Он заявил, что 80% населения Кыргызстана его привело и посадило на пост главы государства, назвав его последней надеждой.

«Если я буду занимать эту должность ради своей выгоды, ради богатства или власти, тогда погаснет вся надежда Кыргызстана. Народ перестанет верить кому-либо, особенно власти. После этого, возможно Кыргызстан просто исчезнет. Я этого не хочу, поэтому буду работать по своим принципам», — заявил Жапаров.