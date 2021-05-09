В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили, что 6 мая в районной больнице умерла женщина, которая пила настойку аконита. По данным милиции, женщине было 60 лет.

«По словам родственников, она болела онкологическим заболеванием и долгое время лечилась иссык-кульским корнем. Сейчас мы не можем утверждать, что погибшая умерла именно от этой настойки. Для уточнения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в УВД.

Ранее глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что скончавшаяся была 1953 года рождения (68 лет).

«Она в течение двух лет сама готовила отвар из иссык-кульского корня и пила его по поводу онкозаболевания. Ей вызвали скорую помощь, отвезли в больницу, однако через два часа в реанимации она скончалась», — сказал он изданию Kaktus.media.

Иссык-кульский корень или аконит

Бейшеналиев 16 апреля на пресс-конференции заявил, что аконит является лекарством от массы болезней: рака желудка, бронхита и даже ревматизма. Днём раньше президент Садыр Жапаров заявил, что настойку из иссык-кульского корня можно применять для лечения коронавируса.

Бейшеналиев также заявил, что настойку применяли «во время второй волны коронавируса» — вероятно, имея в виду осень 2020 года. Сейчас, по его словам, настойку из аконита применяют в нескольких больницах по всей стране.

Миссия ВОЗ уже высказалась о лечении коронавируса иссык-кульским корнем — по информации специалистов, это невозможно. Специалистка по доказательной медицине Бермет Барыктабасова заявила, что «министр хочет в пятый протокол [лечения коронавируса] внести царицу ядов», которую в народе называют «собачья смерть».

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

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