Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Пять случаев смерти зафиксированы в Бишкеке, один — в Чуйской области.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 655 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 321 человека. В Ошской и Баткенской областях новых случаев заражения не выявлено.

Бишкек — 221;

Чуйская область — 54;

Иссык-Кульская область — 20;

Нарынская область — 11;

Джалал-Абадская область — 7;

Ош — 7;

Таласская область — 1.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 98 400 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 292 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонией выздоровели 91 559 пациентов.

За сутки среди медиков выявили три новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 488 медработников, из которых выздоровели всего 4 417.

Также штаб сообщил, что на 9 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 661 пациент, из них 85 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 2 528 человек лечатся амбулаторно.