Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила, что в Беловодском психоневрологическом интернате убили 15-летнего мальчика.

По данным милиции, воспитанник интерната С.Н. попал в реанимацию с различными травмами 25 апреля примерно в 23.00 часов.

«По предварительным данным, 25 апреля два воспитанника интерната — 12-летний А.С. и 17-летний Х.Р. — нанесли С.Н. телесные повреждения, после которых последний был госпитализирован. На следующие сутки, не приходя в сознание, мальчик скончался. Все обстоятельства выясняются», — сообщили в ГУВД.

В милиции отметили, что факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется досудебное производство.

Что сказали в больнице?

Медики Беловодской территориальной больницы сообщили, что у убитого мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кровоизлияние и травматический шок.

«Мы сообщили в милицию, как только выяснилось, что мальчика избили. 26 апреля около 04.00 пациент скончался. Судмедэкспертиза показала, что у подростка были гематомы, он умер от множественных кровоизлияний в головной мозг», — сказали они изданию 24.kg.

Что сказали в минздравсоцразвития?

В минздравсоцразвития сообщили, что создана комиссия для проведения служебного расследования в Беловодском интернате.

Директор департамента соцобеспечения Актан Балбаков рассказал изданию 24.kg, что комиссия встретилась с родственниками убитого ребенка.

«Выяснилось, что отца у мальчика нет, а его мать работает в России. Тело ребенка забрали родственники из Иссык-Кульской области. Мы рекомендовали директору соцучреждения принять дисциплинарные меры в отношении сотрудников, которые дежурили на тот момент», — сказал он.

По его словам, после этого директорка Беловодского интерната уволила двух санитарок, а дежурной медсестре и врачу объявила строгий выговор.

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