Фото: Пресс-служба аппарата президента.

Пресс-служба аппарата президента сообщила, что по случаю 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся митинг-реквием.

В нем приняли участие президент Садыр Жапаров, спикер Талант Мамытов, председатель кабмина Улукбек Марипов и председатель Верховного суда Нургуль Бакирова. Также присутствовали оба экс-президента — Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. После этого на столичной площади Победы дан залп и прозвучал гимн Кыргызской Республики.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда немецкая армия атаковала границы Советского Союза. С советской стороны за четыре года войны погибли минимум 27 млн человек.

Война закончилась капитуляцией Германии вечером 8 мая 1945 года (по центральноевропейскому времени), хотя формально Советский Союз находился в состоянии войны с этой страной до 1955 года.

Великая Отечественная война — это часть Второй мировой войны, которая началась 1 сентября 1939 года и закончилась 2 сентября 1945-го.

В войне участвовали около 365 тысяч жителей Киргизской ССР — из них более 100 тысяч погибли. Во время войны больше 150 тысяч кыргызстанцев наградили орденами и медалями, среди них 72 Героя Советского Союза.