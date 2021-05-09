Пресс-служба аппарата президента сообщила, что глава Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«9 мая — знаменательная дата в современной истории наших стран. Убежден, что кыргызско-таджикские отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества и впредь будут развиваться, и приумножаться в соответствии с коренными интересами наших народов», — отметил Рахмон.

Президент Таджикистана 9 мая посетил парад Победы в Москве. В этом году Рахмон единственный иностранный лидер, прибывший на парад в качестве гостя.

Днем ранее, 8 мая, он встретился с президентом России Владимиром Путиным. На встрече Путин сообщил, что Россия работает над укреплением российской военной базы в Таджикистане и таджикских вооруженных сил.

Фото: Сайт президента Таджикистана.

По данным на сайте президента Таджикистана, Рахмон затронул в беседе события на кыргызско-таджикской границе и подчеркнул «твердую позицию правительства Таджикистана относительно мирного решения всех существующих проблем путем переговоров».

Конфликт на кыргызско-таджикской границе

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось.

Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

По последним данным, в результате конфликта погибли 36 кыргызстанцев, в том числе 4-летний мальчик и 12-летняя девочка. Всего пострадали 189 человек.

Власти Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили лишь 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта скончались 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.