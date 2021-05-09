Редакция «Клоопа» уже писала о фейках и даже делала расследование. Но тендеции в этой сфере меняются, как и в моде. В этом материале мы расскажем вам, за что боролись фейки и тролли перед референдумом, какого «внешнего врага» они нашли, чтобы отвлечь пользователей соцсетей от новостей про возможное увеличение тарифов на электричество, выход из СИЗО экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова и многое другое.

Подозрительный аккаунт Суютай Камбаровой был создан в начале февраля 2021 года и выглядит как типичный фейк. Подписан на Искендера Матраимова, фонд Матраимовых и новостные сайты. Публикует посты в группе против Азаттыка, которую модерируют сторонник Матраимовых и два фейковых аккаунта. В списке основателей группы числятся реальные сторонники клана Матраимовых, они же входят в группу, поддерживающую признавшегося в коррупции чиновника. Аккаунт Камбаровой специализируется на публикации хетспитчей в адрес политиков, демократов, демонстрации гомофобии и ненависти в отношении журналистов.

Фейк Suyutai kambarova «переживает» за Кыргызстан — боится, что ЛГБТ, НПО, издания «Клооп» и «Азаттык» уничтожат ее страну. По крайней мере так она писала 2 марта. Она активно реагирует на воскресные митинги «за законность в стране» и публикует изрядно отфотошопленные фотографии активиста Улана Усеина, чтобы его образ больше соответствовал смыслу ее публикаций. Так сейчас работает пропаганда и информационная война в «Фейсбуке».

Она не одна такая. Группа мониторщиков, состоящая из нескольких редакций, включая «Клооп», собрала новую базу из нескольких сотен фейков,троллей и ботов. Используются эти три разные, но схожие ипостаси пропаганды не только для популяризации бизнеса, политиков и отдельных инициатив властей, но и для травли, разжигания розни, преследования неугодных.

В преддверии выборов — будь это аннулированные уже парламентские выборы, выборы президента или в горкенеши — фейки занимались популяризацией тех или иных политиков и партий. Они не всегда были агрессивны и чаще всего просто репостили по группам в фейсбуке посты партий и политиков. Хотя отдельные группы фейков распространяли и публикации с языком вражды — во время всех трех прошедших за 2020 и 2021 год выборов объектами травли чаще всего выступали Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Клара Сооронкулова, активисты движения «Баштан Башта» и противники двух проведенных референдумов, инициированных Садыром Жапаровым.

Подозрительный аккаунт Айки Темирбековой был создан в ноябре 2020 года и также выглядит как типичный фейк. Делает посты в поддержку Райымбека Матраимова, делится видео «7 канала», «Региона» и «Назар Ньюс», выступает против Адахана Мадумарова, Временного правительства, Алмазбека Атамбаева, Розы Отунбаевой, Риты Карасартовой, делает хейтспитчи в отношении активистов и журналистов-расследователей. Одна из модераторок группы против “Азаттыка”, типичный фейк со скрытым лицом и единственным фото в виде миррорлука. Появилась в конце января 2021 года. Активна в группе против “Азаттыка”, а также в групп за Райымбека Матраимова. Подписана на Искендера Матраимова, несколько страниц о Садыре Жапарове, Алимберди Бегматова, “Азаттык” и “Беспредел”.

Эта активность очень напоминает, как в 2020 году перед выборами в парламент работала ферма фейков. Тогда в период выборов в парламент 2020 года «Клооп» при помощи «Института Медиа Полиси» подготовил базу из более 400 подозрительных аккаунтов и передал их Фейсбуку — после почти все упомянутые страницы в соцсети были удалены. Сама база и количество подозрительных аккаунтов в ней, а также факты попыток влияния на выборы и использования языка вражды привлекли более пристальное внимание соцсети к кыргызскому сегменту интернета — в результате были удалены еще порядка 400 фейков.

Типичные комментарии фейков парламентских выборов 2020 года, все упомянутые аккаунты были включены в базу Фейсбука.

Выборы президента

Уже после стремительного прихода к власти Садыра Жапарова некоторые фейки из неудаленных перед выборами в парламент стали представлять его интересы в пабликах на Фейсбуке. Они создали группы сторонников Садыра Жапарова. Сомнительные аккаунты публиковали по группам разные инициативы политика и даже могли вступить в перепалку с критиками его действий. Они же, а также новые сомнительные аккаунты, продвигали публикации о нем в период выборов президента в 2021 году. Позже основным направлением этих фейков стало продвижение проведения референдума по новой конституции и его принятия.

Продвигали фейки и интересы других кандидатов в президенты. Например, были обнаружены сомнительные аккаунты, продвигавшие Абдиля Сегизбаева. Они были куда старее прочих выборных фейков и появились еще в 2016 и 2017 годах, а до продвижения бывшего главы ГКНБ занимались популяризацией персоны бывшего президента Алмазбека Атамбаева — тогда еще лидера страны — и травлей его оппонентов, выступивших против инициированной им конституционной реформы.

Вот, например, аккаунт «Кристины Хван» — создан в 2016 году, лицо скрыто, на выборах президента в 2021 году распространяла посты в пользу Сегизбаева, а вот в 2017 году — публикации против Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова — противников Атамбаева. Что еще характерно, в 2017 году группа, в которую Хван публиковала негативные посты в отношении оппозиции, явно не называлась в поддержку опального тогда политика Садыра Жапарова — переименована она была значительно позднее, уже после его прихода к власти.

А вот страница некой «Динары Биримкуловой», аккаунт тоже выглядит как фейк. Появилась в январе 2017 года. Меняла имя аккаунта, раньше была «Айжаной». Когда-то публиковала статьи об эффективности ГКНБ, который возглавлял Абдиль Сегизбаев. А на выборах в президенты — уже посты про самого Сегизбаева.

Горкенеш и Референдум

Выборы в горкенеши совпали с референдумом по изменению Конституции. И если партийные фейки, в основном, были безобидны, то «сторонники референдума» были гораздо жестче.

Издание «Фактчек» посвятило один из своих материалов выборным фейкам и определило, у каких партий наибольшее количество фейков на сотню интернет сторонников.

Тогда партия НДПК — ее в итоге решили снять с выборов за подкуп избирателей, с чем члены партии не согласны — выступила с опровержением. НДПК настаивала, что не пытается манипулировать общественным мнением и не работает с фейками или ботами. Правда мы нашли и сохранили доказательства о существовании ряда аккаунтов, созданных 22 и 23 августа 2020 года, которые занимались популяризацией постов партии. После выборов аккаунты были удалены.

У десятка найденных аккаунтов были обезличенные пустые или полупустые страницы с единственным фото, которые занимались лишь публикацией постов НДПК по группам в фейсбуке — мы приводим в пример трех из включенных в базу. Созданы они 22 м 23 августа 2020 года и уже удалены.

А вот аккаунт «Надежды Румянцевой», публиковавшей в пабликах посты в поддержку Социал-Демократов, не был безобидным пепепостером публикаций партии. Он специализировался на негативе в адрес президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

Если на выборах в горкенеш партийные фейки, в основном, сосредоточились просто на перепубликации постов партии, то популяризаторы референдума начали свою работу гораздо раньше — как только инициатива об изменении Конституции была озвучена. И они не просто писали и убеждали, что стране нужен референдум — они не гнушались травли тех, кто выступал против изменения главного закона страны.

“Айдана Чырмашова” появилась в мае 2020 года и скорее тролль, чем фейк. Имеет ютюб-аккаунт с единственным видео против журналиста-расследователя Али Токтакунова.

Появившаяся в фейсбуке в сентябре 2020 года «Жазира Таалайбекова» выглядит как фейк-аккаунт, но воспринимать ее можно как тролля — это реальный человек, который под своим именем или фото занимается провокациями в соцсетях. Таалайбекова спонсировала предвыборную гонку президента Жапарова и участвовала в его агиткампании. На своей странице она сначала публиковала посты в поддержку президента, продвигала изменение Конституции, а после референдума занялась продвижением лечения коронавируса с помощью аконита (как предлагает президент) и травлей певицы Зере, которая участвовала в митингах против насилия и требовала отставки главы МВД после убийства похищенной Айзады Канатбековой.

Профиль «Нурии Нурии (Исакуловой)» словно был создан для агитации за референдум по изменению Конституции и постов в поддержку президента.

Создан аккаунт в декабре 2020 года. После референдума аккаунт сконцентрировался на актуальных проблемах — общество выступает против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища? Значит будет пост о том, что «кто-то продвигает отдаление от соседей». А если жители Узгена зовут на митинг Адахана Мадумарова (на выборах президента был главным соперником выигравшего выборы Садыра Жапарова), значит ему посвятят ряд гневных постов с напоминанием о «Каркыре».

Аккаунт ведет себя как инфлюенсер или полноценное СМИ — в день выходит с десяток постов на актуальные темы с восхвалением властей.

Не обошлось и без травли СМИ и НПО — конец марта и весь апрель фейки максимально обрабатывают эту тему. Появился такой пост и в телеграм-канале президента Жапарова (ранее пресс-служба признала, что это его канал), после чего администрация главы государства заявила, что пост опубликовали «какие-то его фанаты». Эта же схема была опубликована у десятка фейков, писавших в поддержку президента Садыра Жапарова.

Травля СМИ и НПО активно поддерживается сторонниками Райымбека Матраимова — как реальными, так и фейковыми. Они даже создали специальную группу противников «Азаттыка».

Появился 23 февраля 2020 года, в адресной строке аккаунт упоминается, как Максат Абилов. Публикует посты против “Азаттыка”. Темирбекова появилась 21 февраля, активный аккаунт, публикует посты против Мадумарова, активистов, «Жалбырак тв»,бывшего оппозиционера депутата парламента Омурбека Текебаева, публиковала посты в поддержку референдума по изменению Конституции, Садыра Жапарова. Мурад уулу Алишер появился 11 февраля и сначала был Алымкуловым Чынгызом. Украл фото у монгольского мужчины. Публикует хейтспитчи в адрес журналистов-расследователей. Батыр Чимкирик появился в декабре 2020 года. Выступает против воскресных маршей (участники которых выступали против изменения Конституции), “Азаттык”, Отунбаевой, активистов «Баштан Башта», против журналистов-расследователей, много гомофобных постов, а также распространяет слухи про Сыймыка Жапыкеева.

В апреле нападки на негосударственные СМИ (в частности делавшие расследования против коррупции в стране) и НПО в разы усилились. Открывались каналы на Youtube, где публиковались видео против НПО, «Клоопа» и «Азаттыка». Во таких видео использовались фото реальных людей, а в комментариях устраивали травлю — часто комментарии с языком вражды писали фейки, аккаунты которых были созданы преимущественно в апреле. Больше на этих каналах не было никакой активности.

К травле ЛГБТ и НПО в Кыргызстане приступают при появлении любой резонансной темы, не связанной ни с ЛГБТ, ни с НПО — причем в этом участвуют не только фейки, сомнительные издания и сторонники коррупционеров, но и депутаты, которые посещают митинги в поддержку коррупционеров или поднимают эти темы на заседании парламента.

Над материалом работали Айдай Иргебаева, Александра Титова и Адеим Убакеева.