Редакция «Клоопа» уже писала о фейках и даже делала расследование. Но тендеции в этой сфере меняются, как и в моде. В этом материале мы расскажем вам, за что боролись фейки и тролли перед референдумом, какого «внешнего врага» они нашли, чтобы отвлечь пользователей соцсетей от новостей про возможное увеличение тарифов на электричество, выход из СИЗО экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова и многое другое.
Фейк Suyutai kambarova «переживает» за Кыргызстан — боится, что ЛГБТ, НПО, издания «Клооп» и «Азаттык» уничтожат ее страну. По крайней мере так она писала 2 марта. Она активно реагирует на воскресные митинги «за законность в стране» и публикует изрядно отфотошопленные фотографии активиста Улана Усеина, чтобы его образ больше соответствовал смыслу ее публикаций. Так сейчас работает пропаганда и информационная война в «Фейсбуке».
Она не одна такая. Группа мониторщиков, состоящая из нескольких редакций, включая «Клооп», собрала новую базу из нескольких сотен фейков,троллей и ботов. Используются эти три разные, но схожие ипостаси пропаганды не только для популяризации бизнеса, политиков и отдельных инициатив властей, но и для травли, разжигания розни, преследования неугодных.
В преддверии выборов — будь это аннулированные уже парламентские выборы, выборы президента или в горкенеши — фейки занимались популяризацией тех или иных политиков и партий. Они не всегда были агрессивны и чаще всего просто репостили по группам в фейсбуке посты партий и политиков. Хотя отдельные группы фейков распространяли и публикации с языком вражды — во время всех трех прошедших за 2020 и 2021 год выборов объектами травли чаще всего выступали Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Роза Отунбаева, Клара Сооронкулова, активисты движения «Баштан Башта» и противники двух проведенных референдумов, инициированных Садыром Жапаровым.
Эта активность очень напоминает, как в 2020 году перед выборами в парламент работала ферма фейков. Тогда в период выборов в парламент 2020 года «Клооп» при помощи «Института Медиа Полиси» подготовил базу из более 400 подозрительных аккаунтов и передал их Фейсбуку — после почти все упомянутые страницы в соцсети были удалены. Сама база и количество подозрительных аккаунтов в ней, а также факты попыток влияния на выборы и использования языка вражды привлекли более пристальное внимание соцсети к кыргызскому сегменту интернета — в результате были удалены еще порядка 400 фейков.
Типичные комментарии фейков парламентских выборов 2020 года, все упомянутые аккаунты были включены в базу Фейсбука.
Выборы президента
Уже после стремительного прихода к власти Садыра Жапарова некоторые фейки из неудаленных перед выборами в парламент стали представлять его интересы в пабликах на Фейсбуке. Они создали группы сторонников Садыра Жапарова. Сомнительные аккаунты публиковали по группам разные инициативы политика и даже могли вступить в перепалку с критиками его действий. Они же, а также новые сомнительные аккаунты, продвигали публикации о нем в период выборов президента в 2021 году. Позже основным направлением этих фейков стало продвижение проведения референдума по новой конституции и его принятия.
Продвигали фейки и интересы других кандидатов в президенты. Например, были обнаружены сомнительные аккаунты, продвигавшие Абдиля Сегизбаева. Они были куда старее прочих выборных фейков и появились еще в 2016 и 2017 годах, а до продвижения бывшего главы ГКНБ занимались популяризацией персоны бывшего президента Алмазбека Атамбаева — тогда еще лидера страны — и травлей его оппонентов, выступивших против инициированной им конституционной реформы.
Вот, например, аккаунт «Кристины Хван» — создан в 2016 году, лицо скрыто, на выборах президента в 2021 году распространяла посты в пользу Сегизбаева, а вот в 2017 году — публикации против Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова — противников Атамбаева. Что еще характерно, в 2017 году группа, в которую Хван публиковала негативные посты в отношении оппозиции, явно не называлась в поддержку опального тогда политика Садыра Жапарова — переименована она была значительно позднее, уже после его прихода к власти.
А вот страница некой «Динары Биримкуловой», аккаунт тоже выглядит как фейк. Появилась в январе 2017 года. Меняла имя аккаунта, раньше была «Айжаной». Когда-то публиковала статьи об эффективности ГКНБ, который возглавлял Абдиль Сегизбаев. А на выборах в президенты — уже посты про самого Сегизбаева.
Горкенеш и Референдум
Выборы в горкенеши совпали с референдумом по изменению Конституции. И если партийные фейки, в основном, были безобидны, то «сторонники референдума» были гораздо жестче.
Издание «Фактчек» посвятило один из своих материалов выборным фейкам и определило, у каких партий наибольшее количество фейков на сотню интернет сторонников.
Тогда партия НДПК — ее в итоге решили снять с выборов за подкуп избирателей, с чем члены партии не согласны — выступила с опровержением. НДПК настаивала, что не пытается манипулировать общественным мнением и не работает с фейками или ботами. Правда мы нашли и сохранили доказательства о существовании ряда аккаунтов, созданных 22 и 23 августа 2020 года, которые занимались популяризацией постов партии. После выборов аккаунты были удалены.
А вот аккаунт «Надежды Румянцевой», публиковавшей в пабликах посты в поддержку Социал-Демократов, не был безобидным пепепостером публикаций партии. Он специализировался на негативе в адрес президента Садыра Жапарова, главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
Если на выборах в горкенеш партийные фейки, в основном, сосредоточились просто на перепубликации постов партии, то популяризаторы референдума начали свою работу гораздо раньше — как только инициатива об изменении Конституции была озвучена. И они не просто писали и убеждали, что стране нужен референдум — они не гнушались травли тех, кто выступал против изменения главного закона страны.
Появившаяся в фейсбуке в сентябре 2020 года «Жазира Таалайбекова» выглядит как фейк-аккаунт, но воспринимать ее можно как тролля — это реальный человек, который под своим именем или фото занимается провокациями в соцсетях. Таалайбекова спонсировала предвыборную гонку президента Жапарова и участвовала в его агиткампании. На своей странице она сначала публиковала посты в поддержку президента, продвигала изменение Конституции, а после референдума занялась продвижением лечения коронавируса с помощью аконита (как предлагает президент) и травлей певицы Зере, которая участвовала в митингах против насилия и требовала отставки главы МВД после убийства похищенной Айзады Канатбековой.
Профиль «Нурии Нурии (Исакуловой)» словно был создан для агитации за референдум по изменению Конституции и постов в поддержку президента.
Создан аккаунт в декабре 2020 года. После референдума аккаунт сконцентрировался на актуальных проблемах — общество выступает против передачи Узбекистану Кемпир-Абадского водохранилища? Значит будет пост о том, что «кто-то продвигает отдаление от соседей». А если жители Узгена зовут на митинг Адахана Мадумарова (на выборах президента был главным соперником выигравшего выборы Садыра Жапарова), значит ему посвятят ряд гневных постов с напоминанием о «Каркыре».
Аккаунт ведет себя как инфлюенсер или полноценное СМИ — в день выходит с десяток постов на актуальные темы с восхвалением властей.
Не обошлось и без травли СМИ и НПО — конец марта и весь апрель фейки максимально обрабатывают эту тему. Появился такой пост и в телеграм-канале президента Жапарова (ранее пресс-служба признала, что это его канал), после чего администрация главы государства заявила, что пост опубликовали «какие-то его фанаты». Эта же схема была опубликована у десятка фейков, писавших в поддержку президента Садыра Жапарова.
Травля СМИ и НПО активно поддерживается сторонниками Райымбека Матраимова — как реальными, так и фейковыми. Они даже создали специальную группу противников «Азаттыка».
В апреле нападки на негосударственные СМИ (в частности делавшие расследования против коррупции в стране) и НПО в разы усилились. Открывались каналы на Youtube, где публиковались видео против НПО, «Клоопа» и «Азаттыка». Во таких видео использовались фото реальных людей, а в комментариях устраивали травлю — часто комментарии с языком вражды писали фейки, аккаунты которых были созданы преимущественно в апреле. Больше на этих каналах не было никакой активности.
К травле ЛГБТ и НПО в Кыргызстане приступают при появлении любой резонансной темы, не связанной ни с ЛГБТ, ни с НПО — причем в этом участвуют не только фейки, сомнительные издания и сторонники коррупционеров, но и депутаты, которые посещают митинги в поддержку коррупционеров или поднимают эти темы на заседании парламента.
Над материалом работали Айдай Иргебаева, Александра Титова и Адеим Убакеева.