В городе Баткен начато строительство 36 домов для семей, у которых погибли близкие во время пограничного конфликта с Таджикистаном. Об этом сообщили в полпредстве правительства в Баткенской области.

Новые дома строятся на 2 гектарах в Чет-Булакском квартале города Баткен. Строительство ведет компания «Ихлас». Ранее руководитель компании Нурбек Осмонов пообещал построить 20 домов для жителей Баткенской области, которые пострадали во время столкновений.

«Дома предусмотрены на четыре комнаты, в них будут созданы все условия. Придомовой участок к ним будет из 6 соток. Также в этом районе будут построены детский сад и парк», — говорится в сообщении.

В мероприятии по заложению капсулы в фундамент жилых домов приняли участие специальный представитель президента по восстановлению приграничных районов Баткенской области Мамыржан Рахимов, глава Баткенской области Абдикарим Алимбаев, представители строительной компании «Ихлас» и близкие тех, кто погиб во время конфликта.

Что известно про компанию «Ихлас»



Она часть холдинга «Каганат Инвест» — в него так же входят «Кыргыз унаа курулуш» компания по выпуску электромобилей в Оше и «Кыргыз Текстиль ЛТД». Известно, что холдингом владеют бизнесмен Нурбек Осмонов, а так же некий Апсатар уулу Айжигит.

Ранее вместо последнего в состав соучредителей входил брат Осмонова, Айбек Осмонов, который теперь депутат парламента. Осмонов пришел в парламент в начале марта 2021 года вместо скончавшегося 28 февраля депутата Алмазбека Акматова из фракции «Бир Бол».



Айбек Осмонов известен как основатель партии «Мекеним Кыргызстан». За нее проголосовали 24 % избирателей на прошедших парламентских выборах. Перед выборами партия перешла к клану Матраимовых и их соратникам. На данный момент основателями партии числятся десять человек, а руководит ею сторонник Матраимова Мирлан Бакиров.

Позже Осмонов основал партию «Ыйман Нуру», но также покинул ее ряды и отказался от участия в парламентских выборах. Тогда сооснователь партии «Ыйман Нуру» Чынгыз Макешов рассказал, что причиной ухода Осмонова стало давление со стороны экс-таможенника Райымбека Матраимова.

Конфликт на границе

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

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