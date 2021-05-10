Коалиция против пыток в Кыргызстане рассказала, что пережили граждане, которых взяли в заложники военные Таджикистана во время приграничного конфликта в Баткенской области.

Фото: Коалиция против пыток Кыргызстана

По данным организации, кыргызстанцев похитили военные Таджикистана, которые затем их избили. Отмечается, что заложников подвергли пыткам сотрудники отделения милиции Гафуровского района Согдийской области — пострадавших пинали в пах и били прикладами автоматов по голове.

«Их избивали на протяжении двух суток. В конце заставили подписаться в заранее подготовленных документах на таджикском языке. Один из заложников понимал таджикский язык, там было написано, что якобы их задержали за нарушение государственной границы. Хотя на самом деле их увели на таджикскую территорию из собственных домов», — рассказал адвокат организации Равшан Абдуллаев.

Он добавил, что большинство людей, взятых в заложники, вернулись домой, чтобы потушить пожар, однако военные поджидали их в засаде. В коалиции отметили, что из десяти заложников пятеро по национальности кыргызы, еще пятеро узбеки.

Сейчас правозащитники работают с пострадавшими, чтобы задокументировать последствия пыток согласно стандартам Стамбульского протокола — руководство по документированию пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

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Пытки в отношении кыргызстанцев регистрируют эксперты Национального центра по предупреждению пыток. Они фиксируют следы от пыток на теле людей, побывавших в заложниках.

Эксперт Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Бакыт Рысбеков отметил, что у пострадавших подавленное состояние и они слабо идут на контакт после случившегося.

«Мы стараемся разъяснить, ведь только при добровольном согласии, мы вправе привлечь экспертов для заполнения Стамбульского протокола», — сказал Рысбеков.

После заполнения протокола, эксперты передадут документ в подкомитет ООН по предупреждению пыток. Так правозащитники планируют обеспечить безопасность для всех пострадавших, побывавших в заложниках.

О том, что кыргызстанцы были взяты в плен 30 апреля сообщило УВД Баткенского района. При этом, таджикская сторона сначала опровергла эти обвинения, но потом всё же признала случившийся факт.

Взятых в заложники кыргызстанцев освободили 1 мая около 20:00. Сразу после этого их отправили в Центр семейной медицины Лейлекского района, чтобы провести медицинское обследование. Девять из них были госпитализированы.

Вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе

Конфликт в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля, когда граждане двух стран закидали друг друга камнями.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной». Затем, 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили свое вооружение.

По данным минздрава Кыргызстана, во время приграничного конфликта погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. А из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Власти Кыргызстана уже опубликовали планируемые суммы выплат для семей погибших и пострадавших в результате приграничного конфликта. По данным минздрава, семьям погибших планируют выплатить по одному млн сомов, а пострадавшим от 30 до 100 тыс сомов, в зависимости от тяжести полученных травм.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.