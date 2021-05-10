Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки в Кыргызстане скончались пятеро пациентов с COVID-19: трое в Бишкеке, двое в Чуйской области. По данным Республиканского штаба, всего за время пандемии в стране умерли 1 660 человек.

Выявили 254 новых случая заражения. Большинство из них — 195 — в Бишкеке. При этом в Баткенской и в Таласской областях за эти сутки не выявили ни одного нового случая.

Бишкек — 195;

Ош — 3;

Чуйская область — 25;

Ошская область — 1;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 17;

Джалал-Абадская область — 9.

В Бишкеке и Чуйской области семь случаев пришлись на заражения медиков, один заразился в «красной зоне». Всего по стране число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4495 случая, уже выздоровели 4429 медработников.

В целом же за все время пандемии в целом в республике выявили 98 654 случая заражения COVID-19.

Выздоровели от коронавируса за сутки 257 человек. За все время пандемии — 91 816 человек.