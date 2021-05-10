Фото: пресс-служба МВД Кыргызстана

Пресс-служба МВД сообщила, что 9 мая глава ведомства Улан Ниязбеков посетил Баткенскую область, где ранее произошел вооруженный конфликт.

Во время поездки Ниязбеков встретился с начальником Управления МВД Таджикистана по Согдийской области Абдулло Навджувоновым. В результате встречи Ниязбеков и Навджувонов договорились создать совместные кыргызско-таджикские патрули на приграничной территории для обеспечения безопасности граждан.

В министерстве отметили, что ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная. Кроме этого, следственные группы завершили осмотр разрушенных объектов и начали расчет причиненных убытков.

Несмотря на стабильную обстановку, милиция продолжает нести службу в усиленном режиме вместе с добровольными дружинами.

Глава МВД Кыргызстана отправился в приграничный район Баткенской области после того как 6 мая там побывал президент Садыр Жапаров.

Конфликт на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области начался 28 апреля. Тогда около 150 человек обеих стран закидали друг друга камнями. Уже 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

В результате вооруженного конфликта погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени. Кроме этого, из мест конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей Таджикистана, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек и получили ранения 87 таджикистанцев.