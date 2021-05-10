В Бишкеке из-за сильного ветра порвалась ткань, прикрывавшая бывшее здание Генпрокуратуры. Бишкекчане смогли лицезреть разрушенное здание, которое сгорело во время апрельских событий в 2010 году.

Фотографию фасада здания с улицы Киевской опубликовал пользователь Твиттера Дингеборга Ипкунайте.

«Кыргызстан в одной картинке», — подписал он фотографию.

В мэрии Бишкека в интервью 24.kg заявили, что ищут спонсора для восстановления порвавшейся ткани. Они также сообщили, что на крышу здания, после того, как сорвало ткань, забрались через окно подростки. Однако после замечаний охраны они покинули место.

История здания Генпрокуратуры

Бывшее здание Генпрокуратуры, расположенное на перекрестке улиц Орозбекова и Киевской в центре Бишкека уже более 10 лет бесхозно и находится в разрушенном состоянии. Здание сожгли во время апрельских событий 2010 года. Главный надзорный орган после этого поселился в здании библиотеки бывшего президента Аскара Акаева, а пепелище просто завесили рекламными баннерами.

В 2013 году сгоревшее здание решили снести. Потом власти города передумали и объявили конкурс на лучшее преображение этой территории,, победили архитекторы с идеей возвести там торговый или офисный центр, отделанный мрамором.

Затем в мэрии передумали: к 2017 году там решили провести в сожженном здании ремонт, объявили тендер суммой в 120 млн сомов на работы по его восстановлению. В отремонтированное здание хотели перенести БГК либо же саму мэрию.

Но конкурс не состоялся: глава Управления капитального строительства сказал, что у всех фирм, которые подали заявки, были проблемы с документами. А тогдашний мэр Бишкека Албек Ибраимов на сессии горкенеша заявил, что 20 из 33 фирм, которые подали заявки на конкурс, были связаны с депутатами парламента и городского кенеша. Повторный тендер в 2017 году также провалился.